台股連漲3天還沒解套！她曝帳面慘虧13% 網苦笑：離成本還很遠

台股近期強勢反彈，連續3個交易日走揚，11日加權指數更大漲逾1500點，重新站上44000點關卡，讓不少投資人期待多頭行情回歸。不過，股市接連上漲，卻不代表所有投資人都已經解套。一名網友在Threads發文感嘆，除了上週四、五才進場的人，其他投資人恐怕都還在套牢，即使台股大漲3天，帳面虧損仍未完全收復，引發不少股民共鳴。

原PO在Threads以「除了上禮拜四五才進場的人，應該現在都還在套吧」為題發文，直言台股雖然連續反彈，但距離自己的持股成本仍有一段差距，忍不住感嘆「大漲三天也還沒漲回成本啊」，並附上哭泣表情符號，透露面對反彈行情的無奈。

面對網友詢問持股狀況，原PO坦言自己目前帳面仍虧損13%，由於進場時間較晚，沒有享受到今年前段漲勢，反而在股市修正前提前布局，導致持股成本偏高。她也表示，希望月底前能夠順利回本，但對後續行情仍感到不安。

貼文曝光後，不少網友分享類似經驗，有人表示「市價vs成本，還是好遠」、「還差得很遠」、「還有得等呢」，顯示即使大盤連日上漲，部分投資人仍未擺脫套牢困境。原PO也回覆其他苦主「一起等吧」，盼望後續漲勢能持續。

另有網友透露，自己原本帳面虧損28%，經過近期反彈後，虧損幅度已縮小至17%，雖然有所改善，但距離回本仍有不小差距。也有人指出，若是在45000點附近進場，目前基本上仍處於套牢狀態，甚至有投資人表示，必須等到台股漲至47000點才能回本。

對此，有網友從數學角度解釋，股價下跌後需要更大的漲幅才能回到原點，例如股價下跌40%後，即使再上漲10%，仍僅剩原始價值的66%，因此短期反彈不一定能迅速彌補先前跌幅，讓不少投資人苦笑認同。

不過，也有長期投資者持不同看法，認為今年台股整體漲幅已相當可觀，若是較早進場並長期持有，未必受到近期修正太大影響。有人表示「長期投資的人也無感，今年漲很多了」，也有網友指出，長期存股的投資人可能仍維持獲利，關鍵在於買進時間及持股成本。

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