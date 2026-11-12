蘇姿丰傳接掌輝達！黃仁勳恐卸任執行長 網笑稱「改名超輝達」

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日捲入婚外情風波，外界開始關注公司未來的接班安排。外媒分析指出，獵人頭公司可能開始物色潛在接班人，其中包括超微（AMD）執行長蘇姿丰，引發PTT股板熱烈討論。不少網友對挖角競爭對手的可能性表示懷疑，更有人開玩笑稱，兩家公司乾脆合併改名「超輝達」。

根據外媒分析，黃仁勳近期的私人爭議可能促使輝達重新評估接班規劃，潛在人選除了蘇姿丰，還包括安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas）。報導指出，蘇姿丰帶領AMD營收大幅成長，具備半導體產業經營能力，但AMD與輝達存在直接競爭關係，加上她與黃仁勳具有親屬關係，若要轉任輝達執行長，勢必面臨不少挑戰。

至於哈斯，由於過去曾任職輝達7年，熟悉半導體產業，也被視為可能人選。此外，輝達財務長克雷斯（Colette Kress）、副總裁巴克（Ian Buck）同樣被提及，但公司目前尚未公開宣布明確的接班計畫。

一名網友在PTT轉貼新聞後，好奇詢問，如果蘇姿丰真的接掌輝達，將對輝達及AMD股價產生什麼連動影響，希望熟悉股票與期貨市場的網友分享看法。

貼文曝光後，不少網友質疑消息的合理性，直言「直接挖競爭對手哪招」、「這兩間不是競爭對手嗎」、「完全不可能」。也有人指出，這類大型企業的執行長任命涉及董事會決策，質疑透過獵人頭公司尋找現任競爭對手執行長的說法。

另有網友認為，黃仁勳是輝達創辦人，也是帶領公司發展AI運算的重要人物，短期內難以取代，留言「沒有黃仁勳的NV還叫NV？」、「有vision的CEO很難找」，認為即使公司需要規劃接班，也不代表黃仁勳即將卸任。

不過，討論區也出現不少幽默回應，有人提議讓AMD與輝達直接合併，並將新公司命名為「超輝達」，引來其他網友接力發揮。也有人反問，若蘇姿丰接掌輝達，是否意味著黃仁勳將轉往AMD任職。

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