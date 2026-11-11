台股3天狂彈6100點「量一天比一天少」！陳嘉偉：環球晶、國巨連10日線都還碰不到

國安基金宣布進場護盤後，台股短短三天強彈逾6100點、站回44000點大關，今日更大漲逾千點、由台積電領軍收在最高點。

然而，承通投顧分析師陳嘉偉在影音節目中提出警訊，直指大盤「量能一天比一天少」，呈現危險的無量反彈；環球晶、國巨...連10日線都碰不到，顯示僅靠少數權值股硬撐。他研判急彈滿足點已到，大盤最快明日重啟跌勢、回測年線，甚至演變成更劇烈的破底走勢。

陳嘉偉分析，大盤三天急拉至44257點，看似強勢但結構堪憂。環球晶、國巨等指標股至今未能收復10日線，伺服器與記憶體族群更趴在底部，印證官方護盤集中火力拉抬佔權重約40%的台積電，純屬「護盤做指數」。

隨著台積電反彈量能遞減、台股成交量萎縮至8491億元，「量縮反彈、下跌出量」正是典型的空頭走勢。

「無量反彈彈得越急，未來摔得越重。」陳嘉偉指出，當前加權指數僅是初跌段觸及年線後的技術性修正，因量能不足，反彈動能已近耗盡。大盤若從急彈逾6000點的高點轉向回測年線，回檔空間恐達5000點以上，許多未跟漲的個股將面臨破底與斷頭壓力。

他強調，盤勢若要真正落底，必須等到手握現股不賣的「存股族」也恐慌出清，籌碼才算徹底沉澱。

針對空方操作，陳嘉偉以即將於12月21日下市的台陽為例，說明走空個股中途仍會強彈，因此操作切忌死抱，必須採取「鋸齒狀節奏」，在關鍵支撐回補、反彈無量遇均線壓力時再進場。

他指出，先前跌破半年線引發重挫，如今急彈僅是初跌段的技術反彈，後續指數將正式進入跌幅更深的主跌段。

陳嘉偉提醒，國安基金過早在年線進場，缺乏五年線或十年線的防守縱深。在反彈量縮、指數即將遭遇蓋頭均線反壓下，明日若開高將是空方重新進場的轉折點，投資人切勿盲目追高搶反彈。

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