台股狂漲1545點、外資竟還在賣！投信大買147億 股民：誰在買成這樣

台股11日上演強勁反彈，加權指數終場大漲1,545點、漲幅3.62%，收在44,257點。不過，外資並未跟著大舉買進，反而持續賣超7.66億元，讓不少股民意外，直呼「誰買成這樣」。

根據證交所統計，外資雖然仍站在賣方，但賣超金額已明顯收斂。反觀投信單日大買147.65億元，自營商也轉為買超62.56億元，其中自行買賣買超28億元、避險操作買超34.56億元，三大法人合計買超202.56億元。

值得注意的是，台股單日大漲超過1,500點，外資卻尚未轉買，顯示這波反彈並非由外資大舉回補帶動。隨著外資賣壓縮小，後續是否由賣轉買，以及投信、自營商能否延續買盤，成為市場觀察重點。

消息傳到PTT後，不少股民對外資仍賣超感到意外，紛紛表示「想不到還是堅持不買」、「哇靠 外資小兒怎麼還在賣啦」、「自營商 終於買超」、「今天是內資大聲」，也有人笑稱「小兒若回頭 不是報恩 就是報仇」，認為外資若回頭追買，行情可能更加熱鬧。

不過，也有人對後續走勢保持觀望，直言「我還以為轉買了 結果是觀望」、「外資是不是嗅到了什麼？」、「與其擔心外資賣不賣，更要擔心自營追買搞事」。另有股民認為「台股不需要外資回頭 只要他不大賣就是完美盤」，反映市場除了期待外資回補，也關注賣壓是否真正減輕。

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