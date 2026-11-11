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台股4天狂彈7000點！分析師喊科技股遭錯殺 上看6萬點、外資恐被迫回補

聯合新聞網／ 綜合報導
台股自波段低點強彈約7,000點，資深分析師陳龍認為科技股先前遭到錯殺，隨著籌碼沉澱及外資回補機會浮現，後市有望挑戰5萬點、甚至6萬點。記者林澔一／攝影
台股自波段低點強彈約7,000點，資深分析師陳龍認為科技股先前遭到錯殺，隨著籌碼沉澱及外資回補機會浮現，後市有望挑戰5萬點、甚至6萬點。記者林澔一／攝影

台股近期上演強烈報復性反彈，在日前摜破年線後迅速回升至44000點上方，自波段低點37837點急拉約7000點，今日更大漲逾1500點。

資深分析師陳龍指出，過去一個月市場充斥看空言論，但科技股重挫純屬「錯殺」；隨著籌碼浮額洗淨、新台幣走升，外資終將被迫回補，大盤將迎來更兇猛的多頭主升段，後續不僅挑戰5萬點，更有望上看6萬點。

陳龍表示，前陣子市場充斥利空素材，從CoreWeave雜音、負現金流、民主黨政府加嚴資料中心監管，到輝達執行長黃仁勳的桃色風波與美國超預期CPI，引發市場全面轉空。

然而，歷史經驗顯示，當恐慌情緒達到頂點，往往就是行情最低點。他強調，AI工業革命大方向未變，當前觀察核心在於Token實際使用量與GPU租賃價格，兩者皆維持高檔，顯示算力依然供不應求。

針對AI基礎建設停滯的疑慮，陳龍以數據反駁：Anthropic將於11月19日IPO，高盛預估其2030年營收可達6850億美元，相當於今年四大CSP資本支出總和；OpenAI第三季營收破百億美元，季增50%、年增達三倍。

即便面臨中國開源模型競爭與部分地區建置阻力，科技巨頭仍轉進亞利桑那州等地佈建；而CoreWeave財報公布後股價大漲15%，更確立AI反攻訊號。在硬體端，台積電今日強彈110元、逼近2400元大關，印證全球AI晶片唯獨依賴台灣代工的不可替代性。

在資金與籌碼面上，陳龍點出兩大轉折訊號：

融資維持率全面破底

11月6日融資追繳令齊發，大盤融資維持率降至129.68%，跌破130%門檻，洗盤幅度超越三個月前（7月30日），籌碼已徹底沉澱。

外資被迫回頭抬轎

外資過去大舉調節賣在最低點，但隨大盤四天急拉7000點與新台幣展開升值，後續勢必得順應匯率與資金行情，一路於高檔追買回補。

面對國安基金宣布進場護盤，陳龍直言官方發揮了口水護盤、穩定信心的成效。他提醒，未來三到五年是AI推動的實質工業革命，社會將走向獲益與被取代的「K型化」發展；面對震盪的最佳策略是抱緊具競爭力的核心持股，切勿恐慌殺低，才能完整掌握AI主升段紅利。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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