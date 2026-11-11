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國安基金2000億不夠用了！立委喊擴大至1兆元 財長點頭支持

聯合新聞網／ 綜合報導
台股劇烈震盪，立委提案將國安基金規模由5,000億元提高至1兆元，財政部長莊翠雲對提高金融機構借款上限持正面態度，引發股民討論。記者曾原信／攝影
台股劇烈震盪，立委提案將國安基金規模由5,000億元提高至1兆元，財政部長莊翠雲對提高金融機構借款上限持正面態度，引發股民討論。記者曾原信／攝影

台股上周重挫逾5,000點，國安基金決議進場護盤，但現有資金規模是否足夠，引發討論。立委提案將國安基金規模從5,000億元提高至1兆元，財政部長莊翠雲表示，現行2,000億元的操作額度確實有些困難，對提高向金融機構借款上限持正面態度。

目前國安基金法定可動用額度為5,000億元，包括向金融機構借款2,000億元，以及向四大基金借用尚未投資資金3,000億元。不過，過去護盤主要使用金融機構借款，因此實際操作額度以2,000億元為主。此次修法提案希望將金融機構借款上限提高至7,000億元，四大基金部分維持3,000億元不變。

立委郭國文指出，國安基金實際可動用的2,000億元，僅占台股市值約0.14%，但外資單日賣超就可能超過1,000億元，上週更賣超5,000多億元。相較國安基金成立時台股市值約9.2兆元，如今已達158兆元，市場規模大幅成長，護盤額度也有調整必要。莊翠雲則表示，尊重立法院審議結果，並支持提高金融機構借款限額。

消息傳出後，PTT股民多數表態支持，認為台股規模與成交量早已不同以往，國安基金應該與時俱進。有人直言「支持 本來就應該提高至一兆 幾十年都沒變動」、「贊成，早該上調了，一兆以現在台股其實也沒多少」，也有人認為「用不用無所謂，火力展示是對的」。

不過，也有不同聲音質疑擴大規模的必要性，包括「穩定市場需要那麼多嗎？」、「反正也用不到，好像也不是很必要」，另有人提醒應強化公職人員利益衝突迴避的相關規範。國安基金是否擴大至1兆元，目前仍屬修法提案，尚未正式通過。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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