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可口可樂本益比竟比台積電高！高科技輸給「快樂水」 股民揭估值差異

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電與可口可樂的本益比比較引發討論，不少股民認為，品牌優勢、獲利穩定性與資本支出差異，都是影響市場估值的重要因素。中央社
台積電與可口可樂的本益比比較引發討論，不少股民認為，品牌優勢、獲利穩定性與資本支出差異，都是影響市場估值的重要因素。中央社

台積電（2330）是全球晶圓代工龍頭，技術門檻高、成長前景受到市場看好，但為何賣飲料的可口可樂本益比反而更高？一名股民在PTT發文提出疑問，認為兩家公司無論技術含量或未來成長性都有明顯差距，卻出現意想不到的估值比較，引發熱烈討論。

原PO表示，台積電匯聚大量科技人才，是全球科技產業的重要一環，未來也有成長空間；反觀可口可樂主要販售飲料，技術看似沒有半導體複雜，成長性也相對有限，讓他好奇市場為何願意給可口可樂更高的本益比。

不少人認為，關鍵可能不在技術有多先進，而是品牌價值與獲利穩定性。有人指出，可口可樂擁有長期累積的品牌優勢，產品遍及全球，消費需求也不像科技產品容易受到景氣循環影響。另有留言提到，台積電必須持續投入先進製程與設備，可口可樂則不必面對相同程度的資本支出壓力。

討論中也出現不少幽默回應，「就問你台積電工程師喝不喝可樂」、「因為美國人可以不用AI 但不能不喝可口可樂」、「一個使人痛苦 一個使人快樂」。也有人直言「可口可樂又不是只賣可樂」，提醒不能只用碳酸飲料來看待整家企業。

不過，也有股民質疑這種比較方式，認為不同產業的本益比本來就不一定能直接對照，甚至有人指出兩者估值差距並沒有想像中大。這場討論也反映，市場給企業的評價不只看技術與成長速度，品牌、獲利穩定度及資本支出等因素，同樣是投資人關注的重點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

2330台積電 本益比 可口可樂 晶圓代工

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