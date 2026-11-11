台股反彈後悔沒歐印！他留10％現金錯過低點 過來人揭資金配置關鍵

台股近期經歷劇烈回檔後反彈，不少投資人開始懊惱當初沒有多買一點。一名股民在PTT發文表示，11月6日原本考慮將現金全部投入股市，卻擔心行情繼續下跌，最後保留10%現金。沒想到隨後股市回升，讓他忍不住懷疑，當初沒有「歐印」是否做錯決定。

原PO透露，當時不敢一次投入所有資金，主要是擔心市場還有下跌空間，如今眼看股市反彈，卻覺得錯失加碼機會。他也提到投資分析師「哲哲」上週五積極進場的操作，坦言自己缺乏同樣的魄力，好奇其他投資人通常會保留多少現金，以及手上還有錢是否代表判斷失誤。

貼文引發討論，不少人認為保留現金並沒有錯，畢竟沒有人能準確預測最低點。有人直言「你永遠無法預測低點 小老弟」、「不要整天想利益最大化 重要的是在風險盡量小的前提下達成你財務目標」，也有人表示「我寧願保留一點現金比較安心，不怕繼續跌而沒錢買。」

另有投資人分享自己的資金配置，有人固定保留10%至20%現金，也有人只留下約1%。部分留言則指出，所謂「歐印」未必是把全部身家投入股市，而是將原本規劃投資的資金用完，仍須保留必要生活費，並考量個人收入與現金流。

還有人提醒，原PO其實已有90%資金投入市場，不算錯過整波反彈，「留10%還好吧，代表你已經有90%在場」。也有人反問，假設11月6日之後股市繼續重挫，當初保留現金的決定反而可能讓人慶幸。與其事後懊惱沒有買在最低點，不如依照自身策略分批投入，避免因短期漲跌打亂原有配置。

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