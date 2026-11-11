退休只剩20多年！40歲存股還來得及？月收8萬無房貸 過來人直呼條件超好

距離退休只剩20多年，現在才開始投資ETF還來得及嗎？一名年近40歲的上班族在Dcard理財板發文表示，自己過去理財觀念極度保守，從未踏入股市，資產主要放在儲蓄險與美元定存。如今想透過定期定額累積退休資產，卻擔心起步太晚，引發不少人分享投資經驗。

原PO透露，目前月薪約8萬元、工作穩定，單身且沒有妻小，住在家中也沒有房貸壓力。近期開始研究ETF，台股看上富邦科技（0052）、國泰永續高股息（00878），美股則考慮QQQM，初步規劃台股兩檔ETF每月各投入2萬元，合計4萬元，但仍猶豫是否該維持原本的定存與儲蓄險配置。

貼文曝光後，多數留言認為40歲開始投資並不算晚，尤其原PO沒有房貸與家庭扶養負擔，每月又能固定投入4萬元，已具備不錯的資金條件。有人直言「月收8萬 沒房貸又單身 每個月能丟4萬進去投資 條件根本超級好= =」，也有人分享「我自己40歲開始投資市值型ETF，每個月投入約3W，6年時間身價累積達約700W」，鼓勵原PO建立長期投資習慣。

也有退休族以自身經驗回應，一名留言者表示，自己持續投資30年，直到去年才退休，認為20至30年的時間仍有機會感受到長期複利效果。另一名投資人則說「我5x歲，持股0050及鴻海至少18年至今，資本利得與每年股利讓我很滿意」，強調持續投入與使用自有資金的重要性。

不過，部分留言提醒，0052與QQQM都偏重科技產業，若同時持有，仍須注意投資組合的產業集中風險。有人建議台股可以考慮較廣泛的大盤型ETF，也有人提醒「四十投資失敗 你會很辛苦 請小心理財」，認為接近退休階段，更需要衡量自身承受市場波動的能力。

至於是否應將儲蓄險與美元定存全部轉為股票投資，留言意見並不一致，有人建議保留部分美元定存，也有人主張先釐清退休後更重視資產成長還是穩定現金流。對原PO而言，40歲才起步並不代表失去投資機會，但每月投入多少、如何分散風險，以及能否在市場下跌時持續執行計畫，才是未來20年退休準備的重要課題。

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