台積電（2330）股息直接跳9元！明年4月發錢、還要投資OpenAI

台積電（2330）11月10日召開董事會，宣布2026年第三季每股現金股利提高至9元，並核准約409.27億美元資本預算，用於先進製程、先進封裝及廠房建設等項目。此外，台積電也規劃投資人工智慧（AI）企業OpenAI與Anthropic，引發市場關注。

根據台積電公告，2026年第三季合併營收約1兆4,942.4億元，稅後純益約7,630.6億元，每股盈餘（EPS）29.43元。董事會核准第三季每股配發9元現金股利，除息交易日為2027年3月11日、配息基準日為3月17日，預計4月8日發放。

在資本支出方面，台積電核准約409.27億美元預算，主要用於建置及升級先進製程、先進封裝、成熟與特殊製程產能，以及廠房興建、廠務工程和2027年研發相關資本支出，持續因應長期產能與技術發展需求。

另一項受到關注的決議，是台積電核准以不超過5億美元設立投資公司，進行半導體產業及相關生態系的策略性投資；同時，核准分別以不超過5億美元的額度，認購Anthropic普通股及OpenAI Group PBC特別股。其中，Anthropic認購價格將依其首次公開發行價格決定，相關投資仍屬核准額度，並非已完成交易。

消息曝光後，PTT股板討論熱烈，部分投資人對股利調升抱持正面看法，留言「股利又提升 9股可以領81元了」、「越領越多哈哈」，也有人認為台積電應優先投入研發及擴產，直言「我買你不是當你高股息捏」。

不過，也有投資人指出，台積電此次同時核准大額資本預算，增加配息不代表停止擴產，留言「錢太多發給你，資本預算也破400億鎂，不衝突吧」、「賺多股利分多 這樣也有問題？」。台積電這次董事會決議，除了提高股東現金回饋，也同步擴大產能投資，並規劃參與全球AI企業的股權投資。

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