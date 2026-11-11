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歐洲15國爆反AI資料中心示威！民眾怒控搶水電 網憂中國趁勢超車

聯合新聞網／ 綜合報導
歐洲15國爆發反AI資料中心示威，居民抗議水電與環境衝擊；PTT熱議恐影響競爭力，亦有人支持地方反對。 （路透）
歐洲15國爆發反AI資料中心示威，居民抗議水電與環境衝擊；PTT熱議恐影響競爭力，亦有人支持地方反對。 （路透）

AI產業快速發展，各國科技巨頭積極擴建資料中心，卻因龐大的水電需求與環境衝擊，引發地方居民反彈。近日歐洲15國同步爆發反資料中心示威，抗議民眾要求停止大型開發計畫。消息傳至PTT股板後引發熱議，不少網友擔憂，歐洲若持續阻擋AI基礎建設，恐在全球科技競爭中逐漸落後，甚至讓中國及亞洲其他國家趁勢崛起。

根據媒體報導，包含德國法國荷蘭英國愛爾蘭等15個歐洲國家，日前在環保與數位權利組織串聯下展開抗議行動。其中，荷蘭阿姆斯特丹郊區一座投資超過10億美元的微軟AI資料中心工地，遭大批示威者闖入，部分人士甚至攀上起重機懸掛布條，要求當局勒令停工。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，反資料中心浪潮已從美國延燒至歐洲，相關設施帶來的電力、水資源、噪音及污染問題，若要妥善解決，恐怕需要投入更多成本。他也提醒，各國若持續盲目擴建資料中心，未來可能面臨更大的環境與資源風險。

貼文曝光後，PTT股板不少網友對歐洲抗議行動表達質疑，認為AI已成為未來科技發展的重要趨勢，若因環保爭議限制基礎建設，恐削弱長期競爭力。有人直言「未來必有AI」、「算力即競爭力」，也有網友反問，若民眾享受AI服務帶來的便利，卻不願承擔相關基礎設施的建設成本，是否存在矛盾。

此外，不少網友將焦點轉向全球AI競爭，擔心歐洲持續反對資料中心，可能讓中國及亞洲國家取得發展優勢，留言「中國聞之大喜」、「亞洲崛起的好時機」、「不要20年後說亞洲搶走了歐美的AI」。也有人提到馬來西亞、日本等國正積極發展相關建設，認為資料中心投資可能轉向其他地區。

不過，另一派網友認為，地方居民的反對並非毫無道理。有人指出，資料中心需要大量水電，卻未必能創造相應的在地就業機會，相關利益主要由科技巨頭取得，環境與生活成本反而由居民承擔。也有人反問「真的蓋在你家隔壁會支持嗎」，認為不能只從科技發展或股市投資角度看待問題。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

水電 資料中心 歐洲 中國 PTT 愛爾蘭 德國 荷蘭 英國 法國

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