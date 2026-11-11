黃仁勳捲婚外情風波！輝達啟動調查 網憂CEO地位不保

AI晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近日遭媒體報導捲入婚外情風波，對象更被指涉嫌與中國情報活動有關，引發外界關注。相關消息在PTT股板掀起討論，有網友整理事件時間線，認為這起爭議不僅涉及個人私德，更可能影響黃仁勳的領導地位，以及輝達未來股價表現。

根據外媒報導，黃仁勳在致員工的電郵草稿中承認對妻子不忠，並向家人及員工致歉。輝達董事會則宣布成立獨立委員會，在外部法律顧問協助下展開調查，但強調目前沒有理由相信國家安全或公司機密受到危害，並對黃仁勳的領導能力表達信心。

一名網友在PTT整理時間線指出，黃仁勳早在2024年便曾被拍到與涉事女子同框，2025年也有共同出席商務場合的紀錄。他並提到，輝達據稱於2025年10月聘請專業公關顧問處理相關議題，推測公司高層可能早已掌握情況，但相關說法仍有待進一步確認。

對於後續發展，原PO認為關鍵在於事件是否僅涉及婚外情。若未牽涉公司違規或機密外洩，黃仁勳仍有機會繼續擔任執行長，股價回檔反而可能提供投資機會；但若調查發現隱瞞重大利益衝突、誤導董事會或不當使用公司資源，停職甚至辭職風險恐將提高。

原PO也坦言，黃仁勳過去曾表示希望效法台積電創辦人張忠謀，長期擔任企業領導人，如今卻面臨突如其來的爭議，讓他擔憂其職涯規劃受到影響。不過，他仍傾向相信事件不會擴大至公司違規層面，並表示短期輝達營運基礎仍在。

貼文曝光後，部分網友認為，企業執行長的私人感情生活與公司基本面應分開看待，留言「私德跟公司營運是兩回事」、「CEO外遇會影響公司基本面根本笑話」，認為只要輝達技術優勢及AI晶片需求未變，事件對長期營運的影響可能有限。

但另一派網友強調，真正需要關注的是涉事女子的身分，以及是否涉及資訊外洩或晶片出口限制問題，直言「出軌不是問題，但出軌對象疑似間諜是大問題」。也有人擔心，若後續調查擴大，恐衝擊市場對黃仁勳的信任，甚至影響輝達經營決策。

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