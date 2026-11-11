200萬買指數30年變億萬富翁？他不解「為何愛買個股」網揭關鍵原因

投資股票究竟該選擇個股，還是長期持有指數型ETF？一名網友在PTT股板發文表示，觀察身邊有投資股票的朋友，幾乎都偏好買進個股，但近期台股回檔，不少個股股價已經腰斬，跌幅明顯超過大盤，讓他不解為何投資人仍熱衷選股。貼文引發熱烈討論，不少網友直言，關鍵就在於「沒有人想慢慢變有錢」。

原PO以「大家為何愛去買個股，不太買指數」為題發文指出，這波股市修正期間，許多個股跌幅達五成甚至更深，相較之下，大盤跌幅約20%。他認為，個股承擔的風險明顯較高，卻仍是身邊朋友的主要投資選擇。

原PO進一步提到，過去曾看過統計資料，顯示超過八成專業操盤基金的長期績效不如大盤，連專業經理人都難以持續勝過指數，普通投資人又何必花時間選股？他並以投入200萬元為例，認為長期持有指數30年，有機會累積可觀財富，甚至成為億萬富翁，因此好奇大家為何不選擇相對簡單的投資方式。

貼文曝光後，不少網友認為，投資個股最大的吸引力就是短時間內可能獲得高額報酬，留言「每年都有5倍股、10倍股」、「買對個股3個月，就200%」、「人生有幾個30年」，指出部分投資人希望透過集中資金押注飆股，提早實現財富自由，而非等待數十年累積資產。

另有網友直言，選股除了追求報酬，也包含刺激感與成就感，表示「股板要的是多巴胺」、「因為大家想要賭博而不是長期投資」、「每個都自以為股神」。部分人認為，許多投資人高估自己的選股能力，雖然有機會快速翻倍，但判斷失誤同樣可能造成重大虧損。

不過，也有網友反駁原PO的觀察，認為台灣投資ETF的人數並不少，只是長期持有指數的投資人較少頻繁討論操作，因此容易產生取樣偏差。另有人質疑，投入200萬元並不保證30年後能成為億萬富翁，實際成果仍取決於長期報酬率及市場表現。

此外，也有網友提出折衷策略，認為個股與指數並非只能二選一，可將七成資金配置指數，其餘投入兩至三檔個股，兼顧分散風險與追求超額報酬的機會。整體討論呈現兩派觀點，一方重視長期穩健累積，另一方則更看重時間成本與快速致富的可能性。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。