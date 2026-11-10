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外資11月匯出100億美元、台股連8賣！楊金龍：資金流動正常、非「養套殺」

聯合新聞網／ 綜合報導
外資11月以來匯出約100億美元，央行總裁楊金龍表示，主要是獲利後重新配置資產，目前資金流動正常。聯合報系資料照
外資11月以來匯出約100億美元，央行總裁楊金龍表示，主要是獲利後重新配置資產，目前資金流動正常。聯合報系資料照

外資持續撤出台股，11月以來匯出金額約100億美元，引發市場對新台幣貶值的關注。中央銀行總裁楊金龍今（10）日在立法院表示，外資匯出主要是將在台灣賺取的資金重新配置至國際市場，並非外界所稱的「養套殺」。央行持續密切關注資金進出，目前仍屬正常情況。

國安基金宣布進場護盤後，台股9日強勢反彈1,960.06點，收在41,661.70點，創史上第二大收盤漲點。不過，外資當天仍賣超900.56億元，連續8個交易日站在賣方，累計賣超近8,000億元。受到資金流出影響，新台幣兌美元匯率9日貶值1.14角，收在32.882元。

立法院10日進行總質詢，國民黨立委賴士葆質疑，外資對台灣股市的操作形同「養套殺」，且新台幣上週為亞洲表現最弱的貨幣，要求央行一個月內提出新台幣貶值與外資賣超關係的報告。

對此，楊金龍指出，11月以來外資匯出約100億美元，主要是獲利後進行全球資產配置，不能直接認定為「養套殺」。至於新台幣未來是否升值，他表示，匯率由外匯市場供需決定，難以預測何時升值或貶值。

行政院長卓榮泰則表示，觀察貨幣走勢不能只看短期，應以較長區間比較。若從過去5年來看，新台幣貶值幅度遠比日圓、韓元輕微。

消息傳出後，PTT股板掀起討論，部分網友質疑央行對資金流出的判斷，留言表示「正常個鬼」、「所以小兒要賣到什麼程度，才會進入非正常的範疇？」、「很正常那繼續提領」，也有人認為外資持續賣超，值得關注後續匯率變化。

不過，也有網友持不同看法，認為外資獲利後重新配置資產屬於正常市場行為，留言指出「單一標的漲多了再平衡我以為是基本常識」、「自由市場難到還要限制別人只進不出？」另有人提到「我查了一下 匯出還好 是賣超台股創紀錄」，認為應區分股票賣超與實際資金匯出的差異。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

外資 楊金龍 台股 國安基金 中央銀行 匯率

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