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威剛（3260）庫藏股喊買隔天取消！法規限制曝光 股民直呼太離譜

聯合新聞網／ 綜合報導
威剛（3260）宣布買回庫藏股後，隔天因法規限制決議取消，引發投資人對公告急轉彎的討論。記者余承翰／攝影
威剛（3260）宣布買回庫藏股後，隔天因法規限制決議取消，引發投資人對公告急轉彎的討論。記者余承翰／攝影

記憶體模組廠威剛（3260）庫藏股計畫出現急轉彎！公司前一天才宣布買回庫藏股，今（10）日上午8時58分卻公告取消，引發市場關注。消息傳至PTT後，不少投資人對公告迅速反轉感到錯愕，質疑公司決策過程，也有人指出，取消原因可能與先前發債及相關法規限制有關。

根據公開資訊觀測站重大訊息，威剛11月10日公告，因受到「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第4-12條限制，決議取消買回庫藏股，並將於最近期董事會追認。公告未進一步說明具體受限制的交易安排。

由於威剛前一天才公布庫藏股計畫，隔天便宣布取消，時間相隔不到一天，讓不少投資人難以理解。消息曝光後，PTT股市板迅速掀起討論，有人直呼「可以這樣喊一喊的喔？」、「喊買又喊不買，很會」、「公告沒買就算了 還馬上收回...」，也有人質疑「重訊當閒聊區在玩喔」。

部分留言將取消庫藏股解讀為公司不願在現階段買進自家股票，出現「公司自己都怕追高」、「盤子價連公司都不要」等評論。不過，這些說法僅是投資人的猜測，威剛公告列出的取消原因為法規限制，並未表示與股價高低或公司對後市的看法有關。

另一方面，也有投資人注意到法規因素，留言指出「因為他有要發債 還不能實施，這是公司內部蠢的問題」、「威剛前面有發債 不能買庫藏股 只好再取消XD」。另有人認為，至少公司選擇公告取消，而非讓原訂買回期間屆滿卻未實際執行，表示「比喊買後來根本沒買多少的負責多了」。

威剛此次取消庫藏股的正式理由已在重大訊息中揭露，但從宣布買回到隔天取消的決策過程，仍成為投資人討論焦點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

庫藏股 威剛

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