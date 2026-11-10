國安基金宣布護盤！李永年曝「點火」才是關鍵 示警依舊有機會打第二隻腳

國安基金日前拍板進場護盤，引發市場高度關注。資深分析師李永年於影音內容中表示，官方宣布進場後盤勢觀察指標相對單純，若周一無法順利收紅，「那事情就真的大條了」。

他回顧，國安基金在公元2000年第一次進場時其實是賠錢收場，年輕投資人或許難以想像，但後來操作技術愈來愈純熟，後續進場基本上都是大賺錢，差別僅在於賺多賺少。

針對國安基金的實質影響力，李永年直言，國安基金並沒有單憑一己之力把股市強行抬起來的龐大力量。

其角色類似四、五十年前市場上的主力，許多人誤以為主力能獨自將股價拉上天，實務上主力只是負責「點火」，真正推動股市上漲的依然要靠廣大投資人...

國安基金同樣扮演點火角色，只要市場得知官方進場護盤的消息，往往因對國安基金具備信心而進場搶進；若周一能夠順利收紅，本周週線收紅的機率就相當高。

不過，李永年也特別提醒，當前盤勢主導權並非完全掌握在台股本身，關鍵仍在於國際政治關係以及全球股市的連動。

在排除外在干擾、純粹由技術面切入的前提下，他評估即便本周週線順利收紅，大盤後續仍有回檔再打「第二隻腳」的可能性，投資人仍須謹慎留意技術面的再次回測。

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