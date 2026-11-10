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國安基金近3次護盤買哪些？網驚見「這6檔」從沒缺席

聯合新聞網／ 綜合報導
網友歸納近三次國安基金護盤名單，發現台積電、鴻海、台達電、廣達、台塑及富邦金六檔股票次次上榜。聯合報系資料照
網友歸納近三次國安基金護盤名單，發現台積電、鴻海、台達電、廣達、台塑及富邦金六檔股票次次上榜。聯合報系資料照

國安基金進場護盤時，究竟都買進哪些股票？一名網友近日在PTT發文，整理國安基金近三次公開完整名單的護盤紀錄，分別是2020年新冠疫情、2022年俄烏戰爭及升息衝擊，以及2025年美國關稅事件。從買進標的來看，台積電鴻海、台達電、廣達、台塑及富邦金連續三次入榜，其中台積電更是每次護盤的主要投資標的，獲利表現也格外受到關注。

原PO指出，第七次護盤發生於2020年新冠疫情期間，國安基金共買進19檔股票，包括台積電、台達電、鴻海、廣達、可成、彰銀、華南金、富邦金、國泰金、玉山金、元大金、兆豐金、中信金、第一金、台泥、台塑、南亞、台化及統一。其中，台積電投入約1.69億元，出清後獲利約1.22億元，約占此次股票淨利的一半以上。

第八次護盤則是在2022年俄烏戰爭及升息事件期間，國安基金共買進15檔股票，包含台積電、聯發科、台達電、廣達、鴻海、日月光投控、富邦金、國泰金、玉山金、中信金、統一、台塑、南亞、台化及台塑化。當次台積電投入金額達358.63億元，占總投入近66%，單獨貢獻83.18億元淨利。

至於第九次，也就是2025年美國關稅事件，國安基金買進標的縮減至8檔，分別為台積電、鴻海、台達電、廣達、聯發科、日月光投控、富邦金及台塑。此次總投入約122.5億元，其中台積電就占約77億元，比例達63%，最後貢獻約76.58億元處分獲利。

原PO進一步歸納近三次護盤名單，發現台積電、鴻海、台達電、廣達、台塑及富邦金六檔股票次次上榜，而且全數為台灣50成分股。其中，台積電更是國安基金每次進場的重要布局標的，從投入金額到最終獲利，都占有相當大的比重。

原PO認為，從過去三次護盤紀錄來看，國安基金選股方向相對集中在大型權值股，尤其台積電更是核心標的，也因此以幽默口吻表示，簡單來說就是買大盤、買台積電，然後躺好等國安基金就好。

至於國安基金為何多次買進台積電、鴻海、台達電等大型權值股，也引發網友討論。有網友認為，「護盤當然是買權值股」、「護盤要拉大盤指數啊」，認為國安基金進場的目的在於穩定市場信心、支撐大盤，因此大型權值股自然成為重要標的。另有網友提出不同投資想法，表示「主動ETF低谷也能買吧，等國安護航這些上去ETF也上去」，甚至有人笑稱「期待國安買正二」，討論熱度不減。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

國安基金 護盤 鴻海 台積電 富邦金

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