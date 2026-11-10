國安基金前9次護盤「8勝1敗」！阿格力揭8連勝紀錄：這次能否再救台股

台股近期面臨重挫壓力，國安基金火速宣布第10次進場護盤，成為市場矚目的救市訊號。財經創作者阿格力在影音內容中直言「終於看到救星」，並以過去歷史數據分析，國安基金前9次進場護盤的戰績為「8勝1敗」，目前更處於「8連勝」的紀錄。

阿格力指出，回顧過去9次的護盤經驗，唯獨2000年首次進場因時間點過早，最終導致虧損92%；然而從2000年同年的第二次進場開始，便斬獲了18%的報酬率，隨後更開啟了一波8連勝的護盤戰績。

在歷次護盤績效中，報酬率最高的一次出現在2004年319槍擊案期間，國安基金進場後拉出高達218%的驚人報酬。

至於距離最近的一次，則是去年（2025年）4月9日因應美國總統川普對全球課徵對等關稅所引發的重跌，當時國安基金總計投入護盤長達279天，最終也繳出81%的優異報酬率。

面對此次大盤修正與官方再度出手，阿格力也向投資人拋出思考：究竟這一次是AI泡沫會成真，還是國安基金能夠再次發揮定海神針的效果，順利迎來歷史上的第9次護盤勝利。

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