陳嘉偉看空台股再掀論戰！投資人酸「從兩萬空到5萬」

台股近期震盪加劇，國安基金宣布護盤決議後，市場對後續走勢看法分歧。承通投顧分析師陳嘉偉指出，台股高檔M頭型態已經成形，融資餘額雖大減423億元，但部分投資人仍在補錢維持部位，後續恐面臨「一斷再斷」的連環斷頭壓力。他也認為國安基金在大盤回測年線時便宣布護盤，時機過早，相關言論引發討論。

一名網友在PTT股板轉貼相關新聞，提到陳嘉偉認為短線反彈已經結束，接下來大盤恐繼續向下破底，並結合台指期夜盤走勢，討論這次看空預測是否可能應驗。

貼文曝光後，不少網友將焦點放在國安基金是否已實際買進，有人指出「隨時可進場 不代表已進場」、「國安基金必要時會進場 結果一大堆標題寫國安基金已經進場」，也有人表示「國安：我根本還沒買」，認為護盤決議與實際進場應有所區分。

對於陳嘉偉看空台股的觀點，留言呈現兩極反應，有人支持表示「老蘇是對的」、「這次終於對了」，也有人質疑「從兩萬空到5萬」、「老蘇整年看空」，認為單次行情與預測方向相符，不代表過往判斷都正確。

另有網友認同國安基金宣布護盤的時間點值得討論，直言「這次國安是真的太早進 再晚個一兩天都好」，也有人表示「但認同國安太早發佈要進場的消息」。這波討論除了反映市場對台股後市的分歧，也凸顯國安基金宣布授權進場與實際執行護盤之間的差別。

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