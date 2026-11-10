個股慘遭腰斬、指數跌約2成！投資人不買ETF偏愛飆股 背後原因掀熱議

台股近期大幅回檔，不少個股跌勢遠比大盤慘烈，也讓個股與指數投資的選擇再度引發討論。一名投資人在PTT股板發文表示，身邊有買股票的朋友幾乎都偏好個股，但這波修正部分個股已經腰斬，甚至跌得更深，反觀指數跌幅約2成，讓他不解為何多數人仍熱衷挑選個股，而非長期持有指數。

原PO指出，過去曾看過統計，超過8成專業基金經理人的長期績效不如大盤，連專業操盤手都難以持續勝過指數，一般投資人為何還要承擔選股風險？他更以投入200萬元、長期持有30年為例，認為透過指數投資累積財富，可能比頻繁操作個股更有機會取得穩定成果。

對此，不少網友認為，關鍵在於投資人追求的報酬速度不同，有人直言「每年都有5倍股10倍股」、「買對個股3個月，就200%」、「我沒有要等30年 也沒有要等3年 只給你3個月」，反映部分投資人寧願承擔較高風險，也希望在短時間內快速累積財富。

也有人點出個股投資背後的心理因素，留言表示「因為很多人想要賭博而不是長期投資XD」、「指數是長期 只有內啡肽」、「股版要的是多巴胺」，認為指數投資雖然相對分散風險，但缺乏個股短線暴漲的刺激感，難以滿足部分投資人的期待。

另有網友認為兩者並不衝突，直言「都買不就好了 幹嘛一定要歐印個股或指數」、「兩種都買啊」，也有人建議將70%資金配置指數，其餘投入少數個股。討論也反映，個股與指數的差異不只是報酬率，更在於投資人願意承擔多少風險，以及是否有耐心等待長期複利發揮效果。

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