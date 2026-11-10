輝達夜盤一度重挫逾6%！黃仁勳婚外情傳聞引熱議 AI股遭遇「黑天鵝」疑慮

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳捲入婚外情風波，消息衝擊市場信心，輝達9日夜盤股價一度重挫逾6%，市值蒸發近新台幣9兆元。相關新聞在PTT股板掀起熱議，不少網友將這起事件形容為AI產業意想不到的「黑天鵝」，更有人調侃「黃莖之亂」、「AI泡泡總不會被一根戳破吧」，擔憂後續是否波及全球科技股。

根據外媒報導，黃仁勳8日向全體員工發出內部信，承認對妻子不忠，並向家人、員工、董事會、合作夥伴及股東道歉，表示願意承擔責任，未來將全力投入輝達業務，努力重新贏得各界信任。

輝達董事會同日宣布成立由獨立董事組成的特別委員會，並聘請外部法律顧問展開調查，釐清黃仁勳是否成為外國情報機構行動目標。董事會強調，目前沒有理由認為國家安全利益或公司核心商業機密受到損害，相關疑慮仍待調查確認。

受到消息影響，輝達夜盤股價一度跌至175.32美元，下跌11.32美元、跌幅6.06%，市值縮水約2728億美元，折合新台幣約8.94兆元。原PO轉貼新聞後表示，全球投資人都在關注輝達正式交易時段的股價表現，而黃仁勳能否妥善處理風波，也考驗其危機公關能力。

消息曝光後，PTT網友以「AI泡泡被戳破」等語句調侃，部分股民則擔心輝達股價持續下探，留言「爸爸害我住公園了」、「救救小股民呀」、「NVDA今晚不知道會不會跌到負10%」，對事件造成的市場衝擊感到錯愕。

不過，也有網友認為，真正值得關注的並非黃仁勳私人感情問題，而是調查涉及的國安與商業機密風險，直言「重點是間諜不是外遇吧」、「有國安洩密基本面是會變的」。但目前相關疑慮尚未獲得證實，部分留言提及的間諜身分及洩密說法，仍屬未經確認的猜測。

另一方面，也有不少投資人將股價急跌視為進場機會，留言「撿便宜囉」、「基本面根本沒變」、「肯定是買點」，認為只要調查未影響輝達實際營運，短期波動未必改變AI產業需求。

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