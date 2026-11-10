台股暴漲1960點創史上第二大漲點！2026狂刷榜網驚：什麼紀錄都有

台股今(9)日強勢反彈，加權指數終場大漲1960.06點、漲幅4.94%，收在41661.70點，成交金額達8379.29億元，不僅重新站上4萬點大關，更創下台股史上第二大單日漲點紀錄，僅次於今年7月31日的3186.45點。有網友整理台股歷史前十大漲點紀錄，發現2026年竟包辦其中9個席次，引發PTT股板熱議，直呼「2026瘋狂刷榜」、「今年到底是怎麼回事」。

一名網友在PTT股板以「台股前十大漲點紀錄(今天第二名)」為題發文，根據台灣證券交易所歷史資料整理指出，台股史上最大單日漲點出現在2026年7月31日，當天大漲3186.45點、漲幅7.98%，收在43119.75點；第二名則是11月9日的1960.06點，第三名為今年7月21日上漲1783.17點，第四名是5月4日上漲1778.51點。

值得注意的是，歷史前十大單日漲點紀錄中，除了2025年4月10日上漲1608.27點、排名第五之外，其餘9個席次全由2026年包辦，包括4月8日上漲1531.56點、4月1日上漲1451.83點，以及5月25日、5月21日與3月11日等交易日，顯示今年台股指數波動幅度相當劇烈。

不過，若改以單日漲幅觀察，排名則有明顯不同。台股史上最大單日漲幅仍是2025年4月10日的9.25%，其次為2026年7月31日的7.98%，而1990年至1991年間也有多個交易日出現逾6%的漲幅。相較之下，11月9日雖以1960.06點高居歷史第二大漲點，但4.94%的漲幅並未擠進歷史漲幅排行榜前段。

原PO對此表示，雖然當日漲點創下歷史第二高，但漲幅仍排不上名次，並以「漲點糖漿雞精都喝起來」形容市場反彈氣氛，接著好奇詢問，是否代表全面樂觀情緒已經回歸，台股接下來有機會挑戰5萬點。

貼文曝光後，不少網友對2026年頻繁刷新歷史紀錄感到驚訝，留言「2026霸榜後再刷一次」、「刷榜年」、「大漲跟大跌都是在2026」、「台股都是千點在跑了，豪可怕」。也有人指出，隨著台股指數站上4萬點，單純比較漲跌點數的參考價值已不如過去，認為「其實應該看漲幅，漲點沒意義了」、「現在量體四萬多，當然沒法比」。

儘管台股出現史詩級反彈，部分網友仍對後市抱持保留態度，認為當日漲勢不如7月31日強勁，留言「今天沒有7月底那種爽噴感」、「對比731反彈真的很無力」、「這只是暫時的反彈，還會再下去」，也有人擔憂尾盤漲勢收斂、成交量不足，恐怕只是短線逃命反彈。

不過，也有樂觀派認為，國安基金相關消息有助提振市場信心，加上台股已連續出現大幅反彈，後續仍有上攻機會，直言「上次漲這樣就噴了」、「今天是最後上車機會」、「現在不買，年底五萬準備後悔」。

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