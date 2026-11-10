台股狂漲近2000點外資卻賣超900億！股民傻眼：到底誰在買？

台股9日強勢反彈，盤中大漲近2000點，市場氣氛明顯回溫，沒想到盤後三大法人買賣超數據出爐，外資竟持續大舉提款，單日賣超高達900.56億元，三大法人合計賣超945.26億元，與盤面強勁漲勢形成鮮明對比。相關數據曝光後，PTT股板瞬間炸鍋，大批網友難以置信，紛紛驚呼「誰在買？」、「賣900億還能漲2000點？」。

根據台灣證券交易所公布的11月9日三大法人買賣金額統計，外資及陸資買進3078.80億元、賣出3979.36億元，合計賣超900.56億元；自營商自行買賣部分賣超63.81億元，避險部位賣超248.36億元，合計賣超312.17億元。投信則逆勢買超267.48億元，成為三大法人中唯一站在買方的一方，當日法人成交比重達51.04%。

一名網友在PTT股板轉貼三大法人數據，引發大量討論。由於當日台股盤中出現強勁反彈，不少投資人原先預期外資可能回補，沒想到盤後竟出現近千億元賣超，讓網友直呼「還以為今天至少會買超」、「900欸，好猛」、「這三小？大漲快2000點，結果外資是賣超？」甚至有人質疑數據是否出錯。

面對外資持續賣超，留言區最熱門的疑問就是究竟誰在買進。有網友認為可能是散戶與內資積極承接，留言「台灣大媽世界強」、「散戶大軍全部入場」、「內資買到滿，太瘋了」，也有人形容外資將台股當成提款機，嘲諷「這台ATM怎麼一直補錢」、「外資：提款機又補錢了，快提款」。

另一方面，國安基金動向也成為討論焦點。部分網友推測，市場受到國安基金可能進場護盤的消息激勵，帶動投資人搶進，卻讓外資趁反彈大舉出貨，直言「國安消息助攻，外資繼續提款」、「國安一喊，散戶就大爆買」。不過，也有網友提醒，目前無法單憑三大法人數據確認國安基金是否已實際進場，認為這波漲勢可能主要來自市場信心回升及內資買盤。

此外，不少網友擔心散戶追高與融資增加，可能成為後續盤勢的隱憂，留言「今天融資不知道增加多少」、「又套了一批」、「明天開盤快跑」，甚至有人預測融資餘額可能大幅攀升。另有人認為外資大賣卻無法壓低指數，反而顯示內資承接力道強勁，留言「有漲就好，管外資買還是賣」、「外資賣不下去」、「明天外資就後悔不買了」。

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