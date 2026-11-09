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「單純婚外情或許不會下台」！陳嘉偉：黃仁勳若涉國安恐失大位…台廠合作恐受衝擊

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師陳嘉偉指出，若輝達執行長黃仁勳因國安爭議面臨職位變動，恐影響既有台廠合作關係，進一步引發AI供應鏈「火燒連環船」效應。法新社
分析師陳嘉偉指出，若輝達執行長黃仁勳因國安爭議面臨職位變動，恐影響既有台廠合作關係，進一步引發AI供應鏈「火燒連環船」效應。法新社

全球AI巨頭輝達NVIDIA）近期深陷地緣政治與高層治理風暴，承通投顧分析師陳嘉偉在節目中直指，市場多數法人仍在盲目膜拜AI神話，但執行長黃仁勳的個人誠信與領導地位已徹底亮起紅燈；尤其黃仁勳外遇的女子正是黃樂，這起事件絕非單純的私德問題，而是直升為美國國家安全層級的重大調查，後續恐引發全球AI產業鏈與台廠供應鏈的「火燒連環船」效應。

陳嘉偉分析，黃仁勳傳出的婚外情對象黃樂身分極具爭議，已被美國情報機構進行長達一年的電子監控，機密資料甚至直指黃樂已被中國國家部吸收、任務就是蒐集黃仁勳相關資訊；且黃樂曾任高管的Megaspeed涉及走私晶片，並透過空殼公司銷售。

此外，連黃仁勳的女兒與兒子身為子公司高管，原定赴韓的公開行程都以家庭因素為由臨時取消，種種跡象顯示美方國安單位早已緊盯相關動向。

「單純婚外情或許不會下台，但跟黃樂這種牽扯中國女間諜疑慮的對象外遇，大概就得準備下台了。」陳嘉偉質疑，目前除了輝達董事會成立特別委員會外，美國眾議院與司法部等司法、國安調查力量全面介入，一旦黃仁勳被迫交出執行長職位，過去他與台灣供應鏈敲定的合作協議，新任執行長是否願意全盤買單，將成為台廠最巨大的不確定性。

此外，相關事件曝光的時間軸多落在台灣，若美方循線擴大清查與黃仁勳、黃樂與會的人士，台灣相關半導體與伺服器業者也恐面臨被波及的潛在風險。

在基本面與資金面上，陳嘉偉更示警AI產業正面臨「縮減投資」的連鎖爆發。他指出，隨著美方監管收緊、Token費用攀升，連蘋果等科技巨頭都在縮減AI使用量；再加上融資市場緊縮，OpenAI傳出募資不順、金融機構打包拋售AI相關貸款債權、軟銀CDS飆升等現象，正印證了馬斯克所言「數百家資料中心恐將面臨倒閉」。

陳嘉偉強調，如今美國AI核心企業、台積電以及全台灣的AI硬體供應鏈，全部被緊緊綁在同一條利益鐵鏈上。

在AI股價泡沫化與美國司法國安風暴夾擊下，只要其中一個環節引爆，整個供應鏈就會同步受到衝擊，投資人切勿在此刻盲目樂觀，應嚴防後續更龐大的連鎖修正風險。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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