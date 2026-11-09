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投資人還在補錢撐維持率！陳嘉偉警告融資恐「一斷再斷」：國安基金太早出手

聯合新聞網／ 綜合報導
台股高檔M頭成形，分析師陳嘉偉示警，融資餘額雖大減423億元，但投資人仍在補錢維持部位，後續恐面臨「一斷再斷」的連環斷頭壓力，並認為國安基金在年線就進場護盤，時機過早。記者余承翰／攝影
台股高檔M頭成形，分析師陳嘉偉示警，融資餘額雖大減423億元，但投資人仍在補錢維持部位，後續恐面臨「一斷再斷」的連環斷頭壓力，並認為國安基金在年線就進場護盤，時機過早。記者余承翰／攝影

國安基金進場護盤加上融資大減逾400億元，台股今日開高後卻無力續攻，終場更以殺尾盤作收...

承通投顧分析師陳嘉偉在最新影音節目中直言，大盤高檔M頭型態已經確立，加上融資浮額根本還沒清乾淨、官方甚至過早在年線就打出最大王牌，市場切勿對「V型反轉」抱持幻想，今日的走勢已正式宣告短線弱勢反彈結束，接下來大盤恐將繼續向下破底。

陳嘉偉分析，大盤當前已正式完成高檔M頭型態，而櫃買指數也步入C波大跌。他直言，翻開台股幾十年來的歷史紀錄，「高檔M頭一旦成型，從來沒有任何一次能被突破」，技術面規律絕不可能輕易被推翻。目前許多投資人仍誤以為會複製先前融資斷頭後大漲數千點的V轉行情，但今日台積電等權值股尾盤遭到摜壓，加上融資打死不退，在加碼攤平的槓桿效應下，後續只會引發更嚴重的加速修正。

針對融資減幅，陳嘉偉提出示警「融資根本還沒減夠」。他指出，雖然上周五融資餘額一口氣大減423億元，但對照大盤位置與過去歷史M頭跌破時的籌碼減肥幅度，目前融資減幅充其量「才剛要開始」。

投資人目前多數仍在四處補錢、勉強回補維持率，預期後續市場將會面臨融資「一斷再斷」的連環斷頭壓力。

至於國安基金火速進場，陳嘉偉更直呼是「太早把大BOSS請出場」。他回顧過去國安基金進場的歷史位置，早年多半跌到「十年線」才出手，近年即便面對重大事件也多在「五年線」附近進場；然而此次指數才跌到「年線」，主管機關就把最後一張王牌打出。

他分析，從年線到五年線之間仍有龐大的空間距離，太早進場不僅無法挽救實質跌勢，反而顯示後續政策可能面臨無招可用的窘境。

陳嘉偉強調，今日台股拉回殺尾盤、亞股同步轉弱，均印證當前的反彈相當虛弱。

他提醒，整個修正格局充其量只是大空頭架構中的「初跌段」，後續仍將面臨年線對稱跌幅，以及更具破壞力的主跌段與末跌段，投資人切勿在反彈中盲目接刀。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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