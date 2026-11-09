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台股單周重挫5000點！國安基金進場、融資大減420億 詹璇依揭止跌2訊號

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
台股單周重挫約5000點，財經主持人詹璇依指出，國安基金進場護盤及融資餘額單日大減420億元，是觀察市場情緒與籌碼變化的兩大指標，但不代表大盤已確認落底。記者余承翰／攝影
台股單周重挫約5000點，財經主持人詹璇依指出，國安基金進場護盤及融資餘額單日大減420億元，是觀察市場情緒與籌碼變化的兩大指標，但不代表大盤已確認落底。記者余承翰／攝影

＊原文發文時間為11月7日

台股歷經劇烈震盪，周線單周重挫5000點，引發投資人高度關注盤勢是否已經跌透。財經主持人詹璇依在影音內容中分析，大盤能否止跌可觀察兩大關鍵訊號：

國安基金宣布進場護盤

詹璇依指出，不少投資人會質疑指數在39000點至40000點仍處於高檔，為何國安基金會在此時宣布護盤。

從心理層面與情緒價值來看，國安基金扮演著市場「定海神針」的角色，主要目的在於安撫市場情緒、避免非理性殺盤持續蔓延。

儘管國安基金進場並不完全等同於指數立即落底，後續仍有再次回檔修正的可能，但回顧歷史經驗，國安基金進場護盤的勝率高達九成，宣布進場的時點通常已落在相對低點。

籌碼面的融資浮額大幅清洗

詹璇依表示，上周五融資餘額單日大減420億元；若從波段高點起算，大盤整體跌幅已接近兩成，技術面上已正式進入技術性熊市。

與此同時，融資餘額的減肥幅度也來到16%，與大盤跌幅差距縮小至4%左右。

她強調，健康的回檔格局通常希望融資減肥幅度能與大盤跌幅相當，當浮額籌碼逐漸清洗乾淨且長線趨勢未變時，投資人反而更應在此刻回頭檢視長期投資的實質價值。

◎本文獲 詹璇依 基金小姐姐 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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詹璇依 基金小姐姐

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