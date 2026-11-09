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台股4.5萬點開始存股！半年慘賠近3成 他崩潰「不如出國玩」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名投資人分享，半年前在台股約4萬5千點時開始投入ETF及基金，近期帳面虧損近30%，引發長期存股與進場時機的討論。中央社
一名投資人分享，半年前在台股約4萬5千點時開始投入ETF及基金，近期帳面虧損近30%，引發長期存股與進場時機的討論。中央社

台股近期大幅修正，讓不少高檔進場的投資人面臨帳面虧損。一名投資人在Dcard發文表示，自己約半年前、台股站上4萬5千點時開始存股，原本想透過ETF及基金長期累積資產，沒想到持有至今，投資部位已虧損近30%，讓他忍不住感嘆，早知道還不如把錢拿去出國玩。

原PO以「股市四萬多點開始存股是白癡嗎」為題，透露當初買進的不是個股，而是追蹤大盤的投資商品，原以為相對適合長期持有，結果進場後行情持續盤整，近期又碰上市場下跌，導致帳面損失擴大。他無奈表示，「四萬五千多點存個屁股」，甚至開始懷疑自己當初決定存股是否正確。

貼文曝光後，有人認為，存股本來就需要較長時間，不能只用半年績效判斷成敗。留言指出，「才半年也叫存股嗎？」、「你是存股又不是做短線，怕啥」，也有人回憶，過去台股突破萬點時，市場同樣流傳高點不適合存股的說法，認為短期回檔不代表長期投資策略一定失敗。

另有投資人分享自身經驗，「我2022年1萬8存股被笑韭菜，到現在都沒賣唷」，也有人提醒，「存大盤最怕就是心態崩了，遇到大跌了就不存了，追高殺低毫無意義」。不過，也有不同聲音認為，台股處於相對高檔時應更謹慎，不能把長期持有當成一定獲利的保證。

值得注意的是，原PO並未揭露實際持有的ETF與基金代號，因此無法確認近30%的虧損來自哪些商品。即使同樣投資大盤，一般市值型ETF、槓桿ETF及基金的風險仍可能不同。這場討論也反映，高檔進場的投資人除了面對市場波動，更需要確認自身能否承受短期虧損，以及原本的投資期限是否足夠。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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