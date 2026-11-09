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黃仁勳捲婚外情風波！輝達供應鏈恐受影響…台積電、鴻海、緯創成觀察焦點

聯合新聞網／ 綜合報導
黃仁勳捲入婚外情及情報安全風波，輝達董事會已啟動獨立調查，台積電、鴻海、廣達、緯創等台灣AI供應鏈的後續訂單與出貨動向受到關注。路透
黃仁勳捲入婚外情及情報安全風波，輝達董事會已啟動獨立調查，台積電、鴻海、廣達、緯創等台灣AI供應鏈的後續訂單與出貨動向受到關注。路透

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期捲入婚外情及情報安全相關爭議，外界關注事件是否進一步影響公司營運。對台灣投資人來說，除了黃仁勳的領導地位，更值得留意的是輝達AI晶片出貨、出口政策及供應鏈訂單是否出現變化。不過，目前不能僅憑相關消息，就認定台廠訂單已經受到衝擊。

台灣是輝達AI供應鏈的重要基地，包括負責晶片製造的台積電（2330）、伺服器組裝的鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231），以及晶片測試相關的京元電子（2449），都與AI產業發展密切相關。若未來輝達調整產品出貨、客戶供應或市場布局，相關企業的營運預期也可能跟著變動。

除了晶片與伺服器，AI產業鏈還涵蓋散熱、電源及電子材料，例如奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、台達電（2308）、台光電（2383）等業者。這些公司受惠的需求來源及客戶結構並不完全相同，因此即使輝達面臨政策或營運風險，也不能認定所有供應商都會受到相同程度的影響。

市場另一項關注焦點是美國AI晶片出口管制。如果後續調查帶出新的出口限制或供應鏈合規要求，可能影響輝達部分市場的出貨安排，進而牽動相關台廠的訂單預期。不過，調查本身不等於政策已經收緊，更不代表現有訂單遭到取消

至於黃仁勳的去留，若未來真的出現管理層異動，市場可能重新評估輝達的決策效率與產品發展進度。但在沒有正式人事變動或營運調整之前，相關影響仍屬風險情境，不能直接當成既定事實。

對台灣AI供應鏈而言，接下來更具體的觀察指標，仍是輝達財報與財測、AI晶片出貨進度、美國出口政策，以及台廠後續營收與接單情況。短期股價可能受到消息面影響，但要判斷基本面是否轉變，仍須回到實際訂單與營運數據。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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