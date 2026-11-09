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黃仁勳爆婚外情！妻子不用找徵信社…股添樂：看新聞就能掌握最新進度

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
輝達執行長黃仁勳捲入婚外情風波，相關消息成為市場話題，也引發股民對輝達股價及AI產業鏈後續表現的關注。（美聯社）
輝達執行長黃仁勳捲入婚外情風波，相關消息成為市場話題，也引發股民對輝達股價及AI產業鏈後續表現的關注。（美聯社）

輝達執行長黃仁勳發坦承與女間諜有婚外情

黃仁勳的老婆，應該算是史上第一位，老公出軌不用花大錢找徵信社蒐證，只要攤開當日報紙頭條，就能輕鬆掌握最新進度的案例。而且就連美國國會都主動介入調查幫忙抓小三。

作為股民怎樣都沒想到，才剛歷經一輪修正、本來期待情緒面獲得修復的市場，如今竟然要被橫空出世的小三截胡了。

不過往好處想，黃仁勳的老婆現在可說是獲得一個絕無僅有的選擇權。那就是只要她動念，隨時可以在一夕之間擠進成全球富豪排行。

◎本文獲 股添樂 股市新觀點 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

黃仁勳 徵信社 婚外情 妻子 輝達 富豪 黃樂

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文章稱輝達執行長黃仁勳坦承與女間諜婚外情，美國國會介入調查，妻子可從新聞掌握進度，市場情緒亦受此消息牽動。

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