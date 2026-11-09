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黃仁勳爆婚外情！妻子不用找徵信社…股添樂：看新聞就能掌握最新進度
黃仁勳的老婆，應該算是史上第一位，老公出軌不用花大錢找徵信社蒐證，只要攤開當日報紙頭條，就能輕鬆掌握最新進度的案例。而且就連美國國會都主動介入調查幫忙抓小三。
作為股民怎樣都沒想到，才剛歷經一輪修正、本來期待情緒面獲得修復的市場，如今竟然要被橫空出世的小三截胡了。
不過往好處想，黃仁勳的老婆現在可說是獲得一個絕無僅有的選擇權。那就是只要她動念，隨時可以在一夕之間擠進成全球富豪排行。
◎本文獲 股添樂 股市新觀點 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。
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