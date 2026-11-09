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國安基金周一護盤！他想信貸融資拚回本 股民警告恐欠債

聯合新聞網／ 綜合報導
國安基金宣布第10次進場護盤，一名投資人看好周一台股反彈，考慮信貸、融資加碼拚回本，引發股民對槓桿風險的討論。聯合報系資料照
國安基金宣布第10次進場護盤，一名投資人看好周一台股反彈，考慮信貸、融資加碼拚回本，引發股民對槓桿風險的討論。聯合報系資料照

台股上周劇烈震盪，國安基金宣布第10次進場護盤金管會也祭出限空措施，讓部分投資人開始期待周一（9日）反彈。一名股民在PTT股票板發文表示，自己因為沒有及時停利、停損，原本小賺的股票部位如今變成大賠，但他認為政策利多出爐後，近期股市「百分之百會漲」，因此考慮信貸或融資加碼，趁反彈快速賺回虧損，引發熱烈討論。

原PO指出，雖然看好國安基金進場與限空令能帶動行情，但即使周一大漲，手中持股仍無法立即回到損益兩平，估計至少還要連漲3天才有機會轉虧為盈。由於可動用資金有限，他開始考慮透過信貸或融資增加持股，希望在相對低點擴大部位，等股價反彈後獲利了結，藉此縮短回本時間。

不過，這項想法讓不少股民擔憂，認為國安基金進場不代表股市一定上漲，更不能保證連續反彈。有人直言「認真講 : 敢說百分之百? 只能說沒有風險意識更危險!」，也有人提醒「國安基金跟限空是止跌 不是他一定會漲」，指出政府救市主要目的在於穩定市場，並非保證投資人能迅速解套。

對於原PO想借錢攤平，不少留言更直接點出槓桿風險，包括「有賺就賣，那賠呢？」、「小虧->大賠->欠債」，也有人提醒「就算明天真的漲了 你也不知道禮拜二三如何」。部分股民則反諷鼓勵全力融資、抵押房產進場，但也有不同聲音認為，目前已處於相對低點，若能嚴格執行停損，仍可視自身承受能力評估是否加碼。

另有股民指出「糖漿是進場目的是穩盤HOLD住指數 不是拉給你解套的」，提醒國安基金護盤與個別持股回本是兩回事。對已經承受虧損的投資人而言，借錢加碼雖可能在反彈時放大獲利，但若行情不如預期，也會同步擴大虧損，甚至面臨融資追繳壓力。周一台股能否反彈仍待市場驗證，將政策救市視為穩賺機會，反而可能讓原本的帳面虧損變成更沉重的財務負擔。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

國安基金 護盤 信貸 限空令 金管會

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