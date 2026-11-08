平盤以下禁止放空、全面禁空…股市就會止跌？陳嘉偉回顧歷史：持續下跌跟加速崩盤

台股上周6日盤中一度暴跌逾3700點，隨後從低點拉回約2000點，市場高度關注周一（9日）開盤走勢。國安基金宣布第10次進場護盤，金管會也同步祭出限空措施，試圖穩定市場信心。

不過，承通投顧分析師陳嘉偉在6日節目中警告，別以為「平盤以下禁止放空」就能讓股市止跌，回顧過去重大股災，即使政府出手限制放空，台股照樣持續下跌，2008年金融海嘯甚至在全面禁止放空後，出現加速崩盤的情況。

陳嘉偉以過去三次市場危機為例指出，1997年亞洲金融風暴期間，政府實施平盤以下禁止放空措施後，台股仍繼續下跌27.5%；2008年金融海嘯期間，推出相關措施後，指數後續跌幅更達44.5%；2022年俄烏戰爭與升息衝擊下，主管機關同樣採取限空措施，但大盤隨後仍下跌約24%。

他強調，這些歷史經驗反映，限制放空不代表市場就能止跌，更無法保證扭轉原有的空頭趨勢。

其中，陳嘉偉特別點名2008年金融海嘯，當時政府先祭出平盤以下禁止放空，眼見市場跌勢未止，後續更進一步實施「全面禁止放空」，試圖壓制恐慌賣壓，沒想到股市不但沒有因此回穩，反而加速下跌。

他在節目中直言，當年全面禁空措施推出後，市場出現「加速崩盤」的走勢，認為當股市面臨金融體系與基本面風險時，即使祭出更嚴格的放空限制，也未必能阻止跌勢。

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