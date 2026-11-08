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明台股「開盤拉高」等於有救？陳嘉偉直言無禁空令會補跌：超級好的空點

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明台股「開高」等於有救？陳嘉偉直言無禁空令會補跌：超級好的空點

聯合新聞網／ 綜合報導
國安基金宣布第10次進場護盤，金管會同步祭出限空措施；分析師陳嘉偉提醒，台股短線反彈不代表跌勢結束，仍須留意年線失守風險。聯合報系資料照
國安基金宣布第10次進場護盤，金管會同步祭出限空措施；分析師陳嘉偉提醒，台股短線反彈不代表跌勢結束，仍須留意年線失守風險。聯合報系資料照

台股6日劇烈震盪，國安基金緊急拍板第10次進場護盤金管會也宣布自11月9日起實施限空措施，包括將每日盤中借券賣出委託量上限由30%降至3%、融券保證金成數由90%提高至130%，並搭配放寬多元擔保品抵繳及鼓勵企業實施庫藏股。

不過，承通投顧分析師陳嘉偉警告，若救市措施未符合市場對「禁止平盤以下放空」的期待，周一台股仍可能面臨補跌壓力。

陳嘉偉分析，台股6日從盤中低點強彈約2000點，主要反映市場提前押注政府出手救市。

然而，主管機關已祭出限縮借券賣出及提高融券保證金等措施，若後續缺乏更強力政策，恐難持續支撐市場信心。

他認為，周一即使受到政策消息激勵開高，也未必代表跌勢結束，反而可能形成「超級好的空點」

針對技術面走勢，陳嘉偉特別警示投資人「千萬不要以為年線就能止跌」。

他指出，目前均線架構中半年線已經反轉下彎，僅剩年線維持上揚，指數初次打到年線確實會引發技術性反彈；但依據歷史崩盤經驗，跌到年線後的反彈往往只是中繼，後續仍將面臨「年線對稱跌幅」向下破底，整個修正格局充其量只是大空頭架構中的「初跌段」，後續還有更具殺傷力的主跌段與末跌段。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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