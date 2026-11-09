股票虧30％要漲43％才回本！他問回檔多少及格 股民熱議

台股近期大幅回檔，不少投資人帳面獲利明顯縮水。一名股民在PTT股票板發文表示，這波下跌讓自己的股票資產從高點回落30%，眼見市場持續震盪，忍不住詢問其他投資人，究竟資產回檔控制在多少百分比才算及格，引發股民分享自身經驗。

原PO坦言，「這一波回調 大部分的人受傷慘重 我也距離高點賠了30%了…」，好奇投資組合在這波跌勢中，究竟應該將最大回檔幅度控制在什麼水準。對此，有人認為10%至20%較合理，也有人指出，若持有槓桿型商品，回檔幅度可能進一步擴大，但並沒有適用所有投資人的標準答案。

部分股民認為，判斷回檔是否合理，不能只看跌幅，還要考慮原先獲利、投資策略及風險承受能力。有人指出「看策略的報酬分佈、你的耐受性、跟大盤的對比」，也有人提醒「你是賠了30%還是高點回撤30% 回撤30%怕啥小」，強調從高點回吐獲利，與投入本金後實際虧損30%，是兩種不同情況。

另有投資人分享自身操作，有人表示提前保留一半現金，因此這波回檔相對有限；也有人指出「沒槓桿目前帳面上-15%，手上現金約25%等加碼」。對於風險控管，不少留言則強調「取決你能睡好的程度」、「還睡得著 就算及格」，認為能否承受市場波動，比單純追求低回檔數字更重要。

值得注意的是，有股民提醒「賠30趴太多 剩下的錢你要賺43趴才能賺回來」，點出虧損與回本所需漲幅並不對稱。若資產從100萬元跌至70萬元，後續必須上漲約42.86%才能回到原點。這波討論也反映，投資組合是否及格，關鍵不只是跌了多少，而是回檔是否超出原先可承受範圍，以及是否保有足夠資金與能力度過後續市場波動。

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