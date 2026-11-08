國安基金護盤不保證止跌！股民揭最大誤區 融資照樣會斷頭

台股近期劇烈震盪，國安基金宣布再度進場護盤，引發市場對政府干預股市的討論。一名投資人在PTT股票板發文，質疑國安基金雖然能穩定市場信心，但是否也讓投資人過度依賴政府救市，甚至產生融資買進股票也不必擔心的錯覺，讓他好奇這項制度究竟有利還是不利於股市長期發展。

原PO表示，撇除政治因素，單純從自由市場角度觀察，國安基金在股市崩跌時公開宣布護盤，是否會改變市場原有的風險機制。他以台積電為例，指出許多人看好其長期表現，但當股價大幅下跌、政府又宣布出手，難免讓人產生融資買進也有政府支撐的想法。

原PO進一步擔憂，若市場習慣每逢大跌就期待國安基金進場，是否可能讓投資人提高槓桿、忽略風險，甚至影響股市長期運作。他也坦言，自己原本偏向長期持股，卻因護盤消息開始考慮槓桿操作，但既有投資紀律又提醒他不能貿然行動。

文章引發兩派討論，支持國安基金的股民認為，政府主要目的是穩定市場情緒，不代表要強行拉抬股價，留言「國安進場即便沒丟太多錢，光信心加持就無敵了」、「國安基金只要出場就能賺錢，幹嘛不出來？」、「國安對股市的信心遠大於金額」。也有人指出，國安基金實際投入資金相較市場成交規模有限，宣示效果可能大於買盤本身。

不過，反對者則擔心政府干預削弱投資人的風險意識，直言「過度干預市場會讓市場有點巨嬰的感覺」、「政府會干預，所以借錢風險低，大家就一直借」。另有股民提醒「他也只是穩定市場，真正空頭時是扛不住的」，並以2022年國安基金進場後，台股仍持續下跌至10月為例，強調護盤不等於保證止跌，更不代表融資投資人不會面臨斷頭風險。

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