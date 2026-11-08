國安基金2000億不夠！阮清華喊擴至1兆元 股民憂外資提款

台股11月6日盤中一度暴跌3737.67點，終場重挫1873.08點，收在39701.64點，失守4萬點大關。國安基金緊急宣布啟動史上第10次護盤，授權11月9日起執行市場安定任務。財政部次長兼國安基金執行秘書阮清華指出，過去實際運用的借款資金約2000億元，面對台股動輒上兆元的成交金額，盼將國安基金可動用額度擴大至1兆元，並直言「有些就是故意放空一直殺」，引發市場討論。

國安基金11月6日下午召開臨時委員會議，考量台股連日重挫、外資持續賣超及國際政經不確定性升高，決議授權執行秘書視市場情況動用資金。阮清華表示，現行國安基金額度為5000億元，但過往實際運用的借款資金約2000億元，希望立法院支持擴大規模，增加市場安定操作空間。

根據報導，台股本週累計下跌5510點，跌幅12.19%，從今年高點49968點至11月6日收盤，累計回落10267點、跌幅20.55%。外資10月累計賣超9943.16億元，11月截至6日再賣超5244億元。回顧國安基金過去9次進場紀錄，其中8次最終獲利，最近一次則是2025年4月因應關稅引發的股市震盪，護盤長達279天。

消息傳至PTT股票板後，部分股民對擴大護盤資金抱持疑慮，留言「如果台股硬護只會被小兒繼續賣去抄底美股吧」、「外資真要倒貨的話，國安基金只會成為提款機。」、「護盤就安靜護 嗆聲幹嘛？以前是這樣做的嗎？」，擔憂政府公開喊話反而讓外資掌握護盤意圖。

不過，也有股民認為國安基金重點在於穩定信心，而非保證股價上漲，指出「國安基金只是穩定 沒說一定要拉股市」、「國安基金子彈有限也不會一下發完，宣示效果大於實際」。另有人支持護盤，直言「國安基金勝率這麼高在嘴砲什麼，幫人民賺錢有什不好」。隨著國安基金即將展開第10次市場安定任務，擴大額度能否有效因應外資賣壓，以及實際進場規模與時機，成為接下來市場觀察焦點。

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