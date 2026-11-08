0050存股神話遭質疑！他稱外資早已賺飽 股民反嗆成本不到50

台股近期大幅回檔，元大台灣50（0050）與台積電成為投資人關注焦點。一名網友在Dcard股票板發文，質疑散戶長期買進0050、台積電就能穩定獲利的觀念，認為外資早已在低價布局，如今股價處於高檔，散戶貿然進場恐淪為大戶獲利了結的對象，甚至直言台積電已經沒有上漲空間，引發討論。

原PO指出，台積電股價從10月6日歷史高點2590元，跌至11月6日低點2020元，短短約20個交易日下跌570元。他並聲稱，外資持股比重同期從69.2%降至68.2%，認為外資僅減持約1個百分點，就對股價造成明顯影響，顯示散戶在資金規模與資訊掌握上處於劣勢。不過，上述股價及持股數據均為原PO自行提出，尚未經獨立核實。

原PO進一步表示，外資早年就以相對低價布局台積電，如今賣出持股仍能取得可觀價差，反觀現階段買進的散戶，可能面臨股價持續修正的風險。他認為，市場上人人都知道買0050與台積電的策略，未必代表未來還能輕鬆獲利，並提醒投資人不要忽略追高與短線交易的風險。

不過，貼文曝光後，不少網友並不認同，反酸「對啊搬貨穩賺的，努力搬貨就能發財，其他人都是傻子嘻嘻」，也有人指出「每次只要股災就會出現這種流言 去看看台積當時688殺到370再來說吧！」，認為市場每逢大跌，就容易出現否定長期投資的聲音。

另有投資人分享「0050成本不到50 長期投資 無壓力」，強調不同買進成本與持有期間，會影響投資人面對回檔的感受。這場討論也凸顯短線交易與長期投資的觀點差異，外資持股變化與股價下跌固然值得關注，但不能僅憑大戶早期買進成本，就斷定現階段買進0050或台積電必然虧損。

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