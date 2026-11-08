台股恐再殺8000點！他喊國安基金也救不了…股民要求拿出證據

台股近期劇烈震盪，國安基金宣布將於11月9日進場護盤，金管會也同步祭出限空措施，試圖穩定市場信心。不過，一名投資人在Dcard股票板發文，質疑政府一邊動用國安基金、一邊限制放空的作法，並大膽預測台股11月底前恐跌破32000點，嚴重甚至跌破30000點，引發股民熱議。

原PO表示，自己先前預測台股跌破40000點已經實現，認為這波修正尚未結束。他將原因歸咎於美國民主黨勝選後對AI資料中心擴建的限制態度，擔憂相關政策可能拖慢AI產業發展，進而衝擊台股。他更推測，大盤可能回到25000至30000點，台積電股價甚至不排除回測1000元，並認為目前還不是全力進場的時機。不過，上述點位及企業前景均屬原PO個人預測，並無具體估值依據佐證。

對於國安基金進場，原PO直言「這樣不是作弊嗎哈哈」，質疑限空措施限制市場交易自由。然而，此次金管會措施主要包括調降盤中借券賣出委託數量上限、提高融券保證金成數，並非全面禁止放空，也不是平盤以下一律不得放空。

貼文曝光後，不少網友質疑原PO的推論，留言「我看你這樣理解也是覺得好笑」、「進場有意見 沒進場也有意見 台灣某些人是不是真把自己當天皇老子伺候了」。也有人要求提出具體估值依據，質疑32000點、台積電1000元及CoreWeave可能破產等預測，是否有企業獲利、估值及財務數據支持，而非僅憑市場恐慌推斷。

不過，也有股民認為國安基金未必能立即扭轉跌勢，指出「國安基金宣布就是個象徵而已」，另有人預測台股可能持續震盪至月底。另一派則認為，美國不太可能全面放緩AI發展，尤其仍須面對中國科技競爭，相關政策最終可能調整。國安基金進場能否有效穩定台股，仍須觀察外資賣壓、國際市場走勢及AI產業政策變化，單憑護盤宣布或極端點位預測，都不足以判定後續行情。

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