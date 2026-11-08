快訊

11/9三大鬼節之一「寒衣節」 命理師揭傳統習俗：別忘記這件事

明台股「開盤拉高」等於有救？陳嘉偉直言無禁空令會補跌：超級好的空點

聽新聞
0:00 / 0:00

國安基金進場就是底部？股魚揭9次護盤紀錄：最慘再跌逾20%

聯合新聞網／ 綜合報導
股魚整理國安基金9次護盤紀錄，勝率88.88%，但進場後未必立即落底，最慘曾再跌逾20%，提醒勿視為絕對買訊。聯合報系照
股魚整理國安基金9次護盤紀錄，勝率88.88%，但進場後未必立即落底，最慘曾再跌逾20%，提醒勿視為絕對買訊。聯合報系照

台股近期劇烈震盪，國安基金獲授權進場護盤，投資人關注周一（9日）是否迎來反彈行情。對此，投資達人股魚在臉書發文，整理過去9次國安基金進場紀錄，指出歷史勝率達88.88%，但不代表進場後股市就會立即落底，甚至曾出現再跌逾20%的情況，提醒投資人切勿將國安基金進場視為絕對的買進訊號。

股魚表示，國安基金過去9次進場，最終取得8勝1敗的成績，勝率約88.88%，不過這項數據建立在完整跟隨國安基金進出場的前提下。他強調，「國安基金的勝率是靠『大量子彈與時間』熬出來的，而散戶往往死在中間回檔的斷頭與心理崩潰」，提醒一般投資人未必具備相同的資金與耐心。

至於國安基金進場是否代表股市已經觸底？股魚統計過去9次經驗發現，其中4次在進場後3天內落底，1次在一周內落底，另外4次則拖延超過一個月才真正觸底。換言之，過去約有一半的案例在一周內落底，但也有不少情況需要等待更長時間，甚至可能拖上兩個月。

除了落底時間，後續跌幅同樣值得留意。股魚指出，歷史上多數案例在國安基金進場後，再度回檔的幅度落在10%以內，但也曾有2次跌幅超過20%。因此，若投資人打算下周一跟進搶反彈，應先評估自己能否承受進場後再次大跌20%的風險。

股魚認為，維持金融市場穩定確實有其必要，雖然此次國安基金進場時機略早，但他仍樂見相關措施有助穩定市場秩序。相較於持續爭論護盤是否合理，投資人更應研究後續布局策略，並衡量自身資金與風險承受能力。

貼文曝光後，網友對周一操作看法分歧，有人選擇「分批布局」、「漲不追，擬定好策略，分次買」；也有人表示「先觀察三天」、「我會等等，因為個人認為還沒跌完」。另有網友提醒，「只是授權，什麼時候進只有他們知道」，認為仍須觀察國安基金實際動向，以及美股走勢與外資賣壓，避免因短線反彈而貿然追高。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

國安基金 股魚 護盤 台股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股跌破年線就護盤⋯達人質疑「只能漲不能跌？」 網曝可能原因

國安基金護盤不保證止跌！股民揭最大誤區 融資照樣會斷頭

國安基金護盤！台積電ADR漲逾6%「下周一反彈多少？」 股民反曝憂慮點

國安基金何時進場？台股狂瀉逾萬點、從高點回落23％…法定啟動條件曝光

相關新聞

平盤以下禁止放空、全面禁空…股市就會止跌？陳嘉偉回顧歷史：持續下跌跟加速崩盤

陳嘉偉指出，歷史顯示限空未必能讓台股止跌；1997、2008及2022年措施後仍下跌，2008年全面禁空更加速崩盤。

明台股「開高」等於有救？陳嘉偉直言無禁空令會補跌：超級好的空點

台股6日劇震，國安基金第10次進場，金管會祭限空令；分析師警告，開高可能是「超級好的空點」，跌勢未必止。

國安基金護盤不保證止跌！股民揭最大誤區 融資照樣會斷頭

國安基金再度進場護盤引發討論，股民提醒護盤不保證止跌，融資投資仍可能因下跌面臨斷頭風險；支持者看重穩定信心，反對者憂心投資人提高槓桿。

台股恐再殺8000點！他喊國安基金也救不了…股民要求拿出證據

台股震盪之際，國安基金11月9日進場、金管會限空；投資人預測11月底跌破3.2萬點，網友要求提出估值依據。

28歲男「五貸同堂」重押正2慘負債700萬！月剩2000元 投資經歷遭質疑

報導稱，28歲男「五貸同堂」借款重押正2 ETF，台股急跌後負債700多萬元、月剩2000元；PTT網友質疑故事真實性，也提醒槓桿投資風險。

台股暴跌3737點！謝金河曝總統傳LINE關切 直言台灣被颱風尾掃到

台股6日盤中暴跌3737點創史上最大跌點，終場跌1873.08點；謝金河透露總統傳LINE關切，稱台灣遭全球股災波及，AI長期方向不變。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。