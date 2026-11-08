國安基金進場就是底部？股魚揭9次護盤紀錄：最慘再跌逾20%

台股近期劇烈震盪，國安基金獲授權進場護盤，投資人關注周一（9日）是否迎來反彈行情。對此，投資達人股魚在臉書發文，整理過去9次國安基金進場紀錄，指出歷史勝率達88.88%，但不代表進場後股市就會立即落底，甚至曾出現再跌逾20%的情況，提醒投資人切勿將國安基金進場視為絕對的買進訊號。

股魚表示，國安基金過去9次進場，最終取得8勝1敗的成績，勝率約88.88%，不過這項數據建立在完整跟隨國安基金進出場的前提下。他強調，「國安基金的勝率是靠『大量子彈與時間』熬出來的，而散戶往往死在中間回檔的斷頭與心理崩潰」，提醒一般投資人未必具備相同的資金與耐心。

至於國安基金進場是否代表股市已經觸底？股魚統計過去9次經驗發現，其中4次在進場後3天內落底，1次在一周內落底，另外4次則拖延超過一個月才真正觸底。換言之，過去約有一半的案例在一周內落底，但也有不少情況需要等待更長時間，甚至可能拖上兩個月。

除了落底時間，後續跌幅同樣值得留意。股魚指出，歷史上多數案例在國安基金進場後，再度回檔的幅度落在10%以內，但也曾有2次跌幅超過20%。因此，若投資人打算下周一跟進搶反彈，應先評估自己能否承受進場後再次大跌20%的風險。

股魚認為，維持金融市場穩定確實有其必要，雖然此次國安基金進場時機略早，但他仍樂見相關措施有助穩定市場秩序。相較於持續爭論護盤是否合理，投資人更應研究後續布局策略，並衡量自身資金與風險承受能力。

貼文曝光後，網友對周一操作看法分歧，有人選擇「分批布局」、「漲不追，擬定好策略，分次買」；也有人表示「先觀察三天」、「我會等等，因為個人認為還沒跌完」。另有網友提醒，「只是授權，什麼時候進只有他們知道」，認為仍須觀察國安基金實際動向，以及美股走勢與外資賣壓，避免因短線反彈而貿然追高。

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