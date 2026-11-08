台股跌破年線就護盤⋯達人質疑「只能漲不能跌？」 網曝可能原因

台股6日盤中一度重挫逾3,700點，最低下探37,837.05點，失守年線，政府隨即祭出穩市措施，國安基金獲授權進場護盤，金管會也宣布自周一（9）日起實施限空令。對此，投資達人股魚在臉書發文質疑，台股才跌到年線，政府就同時動用國安基金與限空令兩大措施，忍不住直呼「股市只能漲不能跌的嗎？」貼文曝光後引發熱烈討論，網友對政府介入市場的時機看法兩極。

股魚在臉書發文表示，「我覺得蠻扯的。才跌到年線，國安基金與限空令兩大手段都拿出來用了。股市只能漲不能跌的嗎？」短短幾句話引發大量留言，不少網友認同政府出手過早，認為股市應回歸自由市場機制。

部分網友表示，「應該回歸市場機制，政府干預太多」、「年線還沒正式跌破就護盤+限空了」、「自由市場不該只有單邊限制，這樣還能叫自由市場嗎？」；也有人擔憂，政府過早介入可能延緩市場自然修正，甚至讓外資趁反彈持續賣股。

此外，隨著11月底選舉將至，不少留言將護盤措施與選情連結，質疑政府是否希望避免股市下跌影響民眾觀感。有網友直言「因為快投票了」、「這次進場非常快，為了選票？」、「選舉前不能跌」，不過這些均屬網友個人推測，並無證據顯示此次護盤決策與選舉直接相關。

另一派網友則力挺政府出手，認為台股短時間內跌幅過大，外資賣壓沉重，確實有必要穩定市場信心，「一下子跌太兇了啊，外資賣得太誇張了」、「國安基金本來就是針對短期內劇烈波動進場護盤而已」，也有網友表示「救也靠北，不救也靠北」，認為政府無論是否介入，都難免遭受批評。

還有投資人指出，不能只看大盤是否跌破年線，因為部分中小型股早已大幅修正，直言「排除台積電，一堆權值股和中小型股早就鼻青臉腫了」，認為政府此時出手並非毫無理由。

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