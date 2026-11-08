國安基金護盤！台積電ADR漲逾6%「下周一反彈多少？」 股民反曝憂慮點

台股6日重挫失守4萬點，國安基金宣布進場護盤，美股隨後出現跌深反彈，費城半導體指數大漲逾4%、台積電ADR飆漲逾6%，然而台指期夜盤僅上漲1.6%，反彈力道相對有限。財經專家阮慕驊在臉書發文，詢問網友下周一（9日）台積電（2330）股價究竟能反彈多少，引發投資人熱烈討論。

阮慕驊指出，台積電本周股價累計下跌10%，ADR單周最大跌幅達13.5%，直到周五反彈後，才將全周跌幅收斂至7.6%。如今國安基金宣布進場，加上美股強勁反彈，台指期夜盤漲幅卻明顯落後，他因此拋出問題：「照這樣推算，台積電下周一合理漲幅應該是多少？」

貼文曝光後，不少網友看好台股迎來反彈，紛紛預測「3-5%合理」、「應該有5%以上，畢竟甜甜價」、「漲個1500點，合理吧」，甚至有人樂觀喊出「國安進場再加美股反彈，大盤應該上漲2000吧」。另有網友認為「不錯，大多人都在悲觀看空，那就好了」，看好市場悲觀情緒可能成為反彈契機。

不過，另一派投資人對後市仍持保守態度，尤其擔憂外資空單及融資餘額偏高。有網友指出「外資淨空單創紀錄99930口」，另有人認為「融資水位還有5700億，還要再減500億才行」，擔心市場籌碼尚未整理完成，反彈行情恐難持續。

也有不少人預測下周一可能開高走低，「我猜禮拜一先漲一波騙人家進場，禮拜二再下殺個長黑」、「周一開高，殺到平盤」、「開高騙散戶，主力出貨走低，最後下跌做收」，認為即使短線反彈，也不代表台股已經止跌。

此外，有網友提醒「國安基金可沒答應大家說開盤就要護盤，是有不理性殺下去時才會陸續進場呀」，強調國安基金宣布進場，不等於下周一必然大漲。另有人指出「台幣止貶是很重要的指標」，認為後續仍須觀察外資動向、匯率及融資變化，才能判斷台股能否真正站穩腳步。

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