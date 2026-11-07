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德州新州長鬆口AI資料中心！願和馬斯克合作 3大監管政策曝光
美國AI資料中心建設政策出現新動向。根據《信傳媒》報導，德州新當選的民主黨州長希諾霍薩（Gina Hinojosa）接受CNN專訪時表示，自己並不討厭AI資料中心，也願意與馬斯克及旗下企業合作，但前提是必須遵守州政府制定的規範，與競選期間主張暫停新建資料中心的強硬態度形成對比。
希諾霍薩指出，AI資料中心大量進駐農村，卻缺乏足夠法規保障當地居民，尤其電力、水資源及生活環境受到影響。她主張在完善保護措施之前，暫停新資料中心的建設與審批，並讓地方社區對相關開發案擁有發言權。
在具體政策方面，希諾霍薩提出三大方向，包括凍結新資料中心審批，直到全州永久法規建立；取消科技企業既有的巨額租稅優惠；以及加強勞工與居民保障，要求企業保護當地供水、提高資訊透明度，並避免將電網負擔轉嫁給一般家庭。分析人士則指出，州長撤銷已核准許可證的權力有限，既有項目仍可能持續推進。
至於與馬斯克的關係，希諾霍薩表示，雙方可以建立良好合作關係，但企業必須接受新政府的條件。由於特斯拉、SpaceX及社群平台X均與德州有密切連結，加上德州是美國重要的資料中心建設地區，未來相關政策如何落實，將成為科技企業關注焦點。
消息傳至PTT後，部分網友認為新州長態度出現轉變，直呼「選前反AI 選上AI真香」、「選上就轉彎」，也有人調侃「翻譯：錢到位，一切好談^_^」。不過，另有網友指出「根本沒轉彎好嗎 情況還是一樣 開始要花錢解決問題了」，認為新州長並非全面反對AI，而是要求科技企業承擔資料中心對地方造成的成本。從目前說法來看，爭議核心仍是建設條件與監管成本，而非AI資料中心是否全面解禁。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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