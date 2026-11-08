台股暴跌3737點！謝金河曝總統傳LINE關切 直言台灣被颱風尾掃到

台股6日盤中一度暴跌3737點，創下史上最大盤中跌點，終場下跌1873.08點。今周刊董事長謝金河在高雄出席活動時透露，總統當天上午還特別傳LINE詢問股市狀況，他則回應「台灣是被颱風尾掃到！」強調儘管AI產業面臨波折，但長期發展方向不會改變。

謝金河在「2026高雄國際金融博覽會」表示，這波全球股災與美國選舉結果有關。他認為川普提前面臨政治跛腳，民主黨勝選後，市場擔憂AI資料中心建設受到限制，尤其德州、俄亥俄州及喬治亞州等地的政策動向，可能衝擊美國AI產業發展，台灣也因此受到波及。

他指出，美股前一日多檔個股開盤跌幅超過一成，台股自然難以置身事外，但台灣仍展現一定抵抗力。他向總統表示「台灣的護國神山還是很有抵抗力的，別人一定會跌得比我們更慘！」儘管台股盤中重挫逾3700點，收盤跌幅已明顯收斂。

謝金河進一步分析，選舉結果雖然對資本市場造成衝擊，但部分原先反對AI資料中心的政治人物，選後態度已有所調整。他認為，台灣作為全球AI晶片供應鏈的重要後勤基地，若美國資料中心及伺服器建設放緩，確實可能面臨挑戰，但AI發展趨勢不會因此停止，強調「雖然會有一些波折，但是主幹道是不會改變的」。

消息傳至PTT後，討論焦點卻意外轉向總統傳LINE詢問謝金河一事。不少網友質疑「總統傳line給他？」、「證據咧」，也有人揶揄「請鬼拿藥單」、「原來賴桑都跟金河請教」，對兩人互動及相關說法抱持懷疑；另有網友表示「政府怎麼做都有意見」，認為市場不應只剩批評聲音。

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