台股暴跌想拿房子貸款抄底！他擬用理財型房貸買ETF 股民憂連房都賠掉

台股近期急跌，國安基金宣布進場護盤，不少投資人開始尋找加碼機會。一名股民在PTT表示，自己名下有一間已繳清房貸的房子，但因股市下跌速度太快，手上現金早已不足，於是考慮申請「理財型房貸」，將借來的資金投入市值型ETF或高權值個股，跟著國安基金進場，詢問這時候是否適合借錢投資。

原PO指出，近期股市持續下跌，雖然想趁低點加碼，卻苦於沒有多餘現金。由於房子已無貸款負擔，因此打算利用房屋重新取得資金，投入股市等待反彈。不過，這項以房產作為擔保、借款投資股票的計畫，也引發不少人對槓桿風險的討論。

部分網友認為，理財型房貸確實是活用不動產的工具，關鍵在於收入與還款能力。有人分享「我是房屋融資，利率2.38%，3年寬限，房子出租給租客」，並表示租金剛好能支付利息；也有人指出「投資不用用閒錢 看你工作穩定度和心態認知」，認為只要現金流穩定，借款投資並非完全不可行。

但反對聲音同樣不少，有人直言「投資要用閒錢」、「你用借出來的錢去投資 扛不住壓力很容易被洗出場」，更有人提醒「玩股票玩到連現金存款都沒有了，代表持續這種玩法以後可能連房子也沒了…」，認為市場尚未止跌，借款加碼反而可能讓原本沒有房貸的生活承受更大壓力。

另有網友提醒，理財型房貸並非申請就能立即取得資金，還得考量銀行審核、利率及續約條件。有人表示「首先你要確定你的工作現金流穩定 遇到系統性風險不會被裁員」，也有人認為「等盤勢回穩再進場吧~~ 沒什麼好急的~~~」。這場討論的關鍵不只是股市跌到什麼位置，而是投資人能否在行情持續下跌時，仍負擔貸款利息、維持生活開銷，並承受房產遭到追償的風險。

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