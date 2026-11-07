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台指期夜盤大漲646點收復4萬點！國安基金周一進場護盤 市場仍憂反彈無力

聯合新聞網／ 綜合報導
國安基金宣布9日起進場護盤，台指期夜盤上漲646點，收在40298點，重新站回4萬點。記者曾原信／攝影
國安基金宣布9日起進場護盤，台指期夜盤上漲646點，收在40298點，重新站回4萬點。記者曾原信／攝影

台股6日遭遇史上最大單日跌點，盤中一度狂瀉3737.67點，終場下跌1873.08點，收在39701.64點。隨著國安基金宣布下周一（9日）進場護盤台指期夜盤上演劇烈震盪，盤中一度翻黑跌逾500點，隨後強勢拉回，終場上漲646點、收40298點，重新站回4萬點大關。

國安基金6日下午召開臨時委員會，考量外資持續賣超、投資信心不足，以及國際政經情勢不確定性升高，決議自9日起執行市場安定任務。根據國安基金資料，台股本週累計下跌5510點，跌幅12.19%；10月外資賣超9943億元，11月迄今再賣超5244億元，成為市場承壓的重要因素。

除了台指期夜盤反彈，小台指期收40287點、上漲635點，微台指期收40270點、上漲618點，電子期與台積電期貨也同步收紅。不過，夜盤反彈能否延續至下周一現貨市場，仍受到投資人關注。

消息傳至PTT後，市場看法明顯分歧。有網友以「雞本麵配糖漿」、「基本面配糖漿 甜甜」形容國安基金護盤帶來的反彈期待，也有人表示「夜盤搭配匯率，可以稍稍期待一下」，認為短線氣氛有望改善。

但不少人對反彈力道仍抱持懷疑，直言「小跌10000 大漲646」、「跌1873彈646 只有1/3阿 偏弱欸 依舊看空吧」，也有人提醒「還記得前幾天夜盤噴千點 早盤跌千點嗎」，認為夜盤上漲不代表現貨一定跟進。面對國安基金即將進場，市場關注的焦點已從能否反彈，轉向反彈幅度能否抵擋外資賣壓。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

國安基金 護盤 台指期 夜盤 基本面

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