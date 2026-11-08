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28歲男「五貸同堂」重押正2慘負債700萬！月剩2000元 投資經歷遭質疑

聯合新聞網／ 綜合報導
一名28歲男子被報導透過「五貸同堂」重押00631L，最終背負700多萬元債務，相關經歷引發質疑。記者曾原信／攝影
一名28歲男子被報導透過「五貸同堂」重押00631L，最終背負700多萬元債務，相關經歷引發質疑。記者曾原信／攝影

台股6日盤中一度暴跌逾3700點，槓桿投資風險再度引發討論。一篇報導指出，28歲男子為了翻本，不惜透過信貸、股票質押、融資、車貸及房屋增貸「五貸同堂」，籌措500萬元重押元大台灣50正2 ETF（00631L），沒想到行情反轉，最終背負700多萬元債務，每月扣除貸款及生活支出後，僅剩2000元可用，還得靠兼職外送還債。

根據報導，該男子過去曾投入200萬元買進森崴能源，卻因投資失利蒙受損失。今年6月，他眼見同事透過槓桿操作獲利，決定借款重押00631L，一度賺進200萬元，隨後卻因台股急跌，獲利全數回吐。他甚至賣掉原本打算汰換的馬自達汽車，三餐仰賴超商即期食品與泡麵，並自嘲「當初去芬蘭花了20萬，這次台股極光花了280萬」。

消息傳至PTT後，不少網友卻對故事真實性提出質疑，尤其男子年僅28歲就有房、有車，還能透過多種貸款籌措500萬元，與報導描述的經濟困境形成反差。有人直言「這是假的吧？ 還有房屋可以增貸，超有錢」，也有人質疑「整篇文很矛盾，森崴能源下市今年6月的事情」，認為前後投資時間軸有待釐清。

另有網友將焦點放在槓桿風險，指出「正2現貨沒問題 不代表高貸重壓正2沒問題」，也有人提醒「買正二最大的敵人不是大盤 是自己能不能扛壓」。這起案例的真實性雖受到質疑，但借貸資金搭配槓桿型ETF的風險仍值得注意，尤其市場劇烈波動時，投資人不僅面臨帳面虧損，還須承擔持續還款與可能被迫賣出的壓力。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

負債 股票質押 槓桿 森崴能源 台股

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