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台股重挫股民哀號睡公園…IKEA小編神回應「推1物」：銅板價還能重複用

聯合新聞網／ 綜合報導
台股6日盤中一度重挫3737點，創下史上最大盤中跌點，不少股民看著帳面損失欲哭無淚。資料照，中央社記者張新偉攝
台股6日盤中一度重挫3737點，創下史上最大盤中跌點，不少股民看著帳面損失欲哭無淚。資料照，中央社記者張新偉攝

台股6日盤中一度重挫3737點，創下史上最大盤中跌點，短短一周累計下跌5510點，不少股民看著帳面損失欲哭無淚，網路上甚至出現「睡公園」的自嘲聲浪。沒想到，家具賣場IKEA也搭上這波股市話題，在社群平台推出趣味宣傳，將自家商品與股民可能露宿公園的情境結合，打出「住外面也要住得舒服」的標語，讓網友看了忍不住笑翻。

IKEA小編在臉書發文，指出「最近有戶外居住需求嗎？浴簾銅板價$99，可以讓你安心持有，比紙箱更防水、更耐用、佔地面積更大！用完可折疊收好，下次還能重複使用」，藉著股市話題成功引起討論。

貼文一出後，不少網友都笑稱「股價跌了，這個我買不起」、「小編真的該加薪，是奇才」、「欸不是，這樣嗆我對嗎？我在台北問我朋友，連文心森林公園都沒位子了」、「重複使用，經得起跌了又跌」、「今天的股市，讓我真的有這方面需求了」、「IKEA很跟得上時事，記得幫我佔個位置」、「一簾傳三代，人走簾還在！」、「股市大跌睡公園，小編真專業」、「小編不要那麼會跟時事」。

台股近期連日重挫，竹北市民代表彭竣志也鋪紙板躺在福興公園長椅上，幽默示範「精緻睡公園」，笑稱「還好竹北有很多漂亮的公園可以選擇」，首推大家來睡剛改造的福興公園，也讓原本令人心情沉重的股災，多了幾分幽默，也替地方建設另類宣傳。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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