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台股重挫跌破39000點！主播示警1事未完成：恐還沒跌完

聯合新聞網／ 綜合報導
美股4大指數全面走跌，台股6日開盤後也遭遇重挫，以38916點開出，指數大跌2659點，讓不少投資人看得心驚膽跳。示意圖，記者曾原信攝影
美股4大指數全面走跌，台股6日開盤後也遭遇重挫，以38916點開出，指數大跌2659點，讓不少投資人看得心驚膽跳。示意圖，記者曾原信攝影

美股4大指數全面走跌，台股6日開盤後也遭遇重挫，以38916點開出，指數大跌2659點，讓不少投資人看得心驚膽跳。主播劉涵竹也發文，近期幾乎天天下跌千點，市場賣壓恐怕還沒結束，並搭配一張搞笑哏圖自嘲，原本計畫出國旅遊，如今預算恐怕大幅縮水，直言「本來想去冰島，現在只能去冰」。

劉涵竹在臉書表示，與7月6日至7月30日的跌勢相比，上市櫃融資合計減少約1890億元、降幅約22.35%，高於加權指數15.74%的跌幅，顯示市場融資部位明顯縮減，但近期累積的融資減少幅度仍不及當時，認為市場去槓桿可能尚未完成，代表還會繼續跌。

劉涵竹指出，後續可觀察台幣匯率及外資賣超何時停止，若短期融資斷頭賣壓持續出現，可能造成好壞股票同步下跌；至於進場時機，她認為若看好龍頭股，可留意市場大跌時的機會，但若想等待大盤明確落底，則不必急於一時。

貼文一出後，不少網友都表示「明天只能去全家買泡麵，然後去回收場拿紙箱，再到公園卡位」、「一堆之前想辭職的都不敢辭了」、「去北海道變成去北海岸」、「最近買便宜的ETF放著就好」、「寄望選舉行情」、「可以準備進場撿便宜了」、「現在只能去全聯了」。

事實上，台股一周重挫5,510點。本站曾報導，金管會6日頒布限空令，自11月9日起採行二大措施，一是限制做空數量，每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前30個營業日之日平均成交數量之30%調降為3%：二是提高做空成本，提高最低融券保證金成數由90%拉升至130%。

富邦投顧董事長陳奕光分析，這次台股面臨的問題，不只是放空，而是國際資金風險偏好下降、AI產業投資報酬率重新評價，及高估值股票面臨修正壓力。接下來最重要的，不是政府還會推出多少救市措施，而是外資是否停止賣超、融資是否回到合理水位等。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 主播 美股 加權指數

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