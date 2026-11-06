股災讓人重返青春？醫師哀號資產退回20歲：上班幹勁全回來了

台股近日接連遭遇史詩級崩盤股災，大盤在2天內狂瀉近4,000點，並於今（6）日失守4萬點大關。面對資產縮水，投資人心情受到衝擊，不過有名醫師網友卻以另類角度看待這波股災，於Threads笑稱股票大跌後，感覺整個人都變年輕了，不僅資產回到20多歲，連工作幹勁也都回來了。

貼文曝光後，引來逾1.3萬名網友按讚，不少人在留言區自嘲：「休什麼假，上班才是我的本命」、「我重生了，回到了學生時期，那年我18歲，這次我要拿回屬於我的一切。」也有一名心理學家表示：「怎麼這麼有共鳴！本來已經半退休了，今天上班覺得超有活力欸，每個個案跟我抱怨什麼，我的同理心一朝回到畢業前。」

有網友則貼出「上班使我快樂」、「我愛我的工作」、「為了錢，我不能請假」的梗圖，讓其他網友直言：「簡直是妙手回春」、「真的，股市治百病」、「笑著笑著就哭了」。也有人笑稱：「能給我安全感的男人果然還是老闆」，不過有網友回覆：「老闆可能也賠了一屁股」，也有人認為：「老闆身價幾十億，不至於」。

不少人對原PO的樂觀態度表示佩服，幽默回應，樓主這麼樂觀，不用擔心，還有大把時間工作及累積經驗，將失去的資產加倍賺回來；也有人笑說，原來股票崩跌是樂觀族群的「回春術」，甚至有人形容，人生果然需要一點刺激。

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