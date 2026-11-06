台股崩盤她先知？網笑：陳幸妤早叫孩子的爹還錢「正宮就是正財」

台股近日受美股科技股與AI族群估值修正拖累，遭遇劇烈回檔，今（6）日更出現史詩級崩盤。有網友昨日在Threads對於近日台股表現，聯想到上月趙建銘終在陳幸妤催促下還錢一事，直呼陳幸妤堪稱股神、明燈，認為催促賣股時機也太巧，剛好在台股崩跌前出清，「賣得很準」，「她有暗示大家快逃」。

網友於昨日發文指稱：「今天台股跌下來，突然覺得陳幸妤很厲害，叫孩子的爹還錢，賣得很準捏。」該文引來逾1.5萬名網友按讚，不少網友讚原po：「還是你厲害喔！我們都忘了，你還記得呢！」、「今天也有想到這題，好險他們10月份獲利了結了」。

網友見文紛紛表示：「是不是要聽陳醫師的話」、「哈哈，的確賣股票的話是高點」，也有網友直呼：「真的沒錯！躲過大跌欸」、「幫夫的好老婆還不珍惜」、「正宮就是正財」、「已經是趙先生最後一次幸運了，懂的都懂。」

也有人認為：「真的欸！率真的人得天助」、「可能天公伯有幫忙」、「善良正直的人會有福報的」。

對於趙建銘還清給孩子的教育基金後，也有人懷疑：「會不會上個月拿到錢之後又買進去了？」，但也有網友認為：「說不定人家在低點的時候買的，根本沒差」、「孩子們真的要好好謝謝媽媽才對。爸爸賺了賣掉還給孩子，現在又可以逢低買進，重點這些錢都是陳幸妤存給孩子的。」

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