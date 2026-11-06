快訊

私下企圖脫產…台64丟包高材生慘遭4車輾死 Bolt司機遭判13年

主機變貴、銷量暴跌41%！任天堂社長1招掛保證「Switch 2不會再漲價」

立院三讀老農津貼每月1.5萬元 綠委全數未投票

聽新聞
0:00 / 0:00

限空令反而更好空？陳嘉偉喊下周反彈絕佳空點：AI產業不泡沫「股價會」

聯合新聞網／ 綜合報導
陳嘉偉指出，歷史上限空令推出後，台股仍曾持續下跌，救市措施未必能扭轉空頭趨勢。記者曾原信／攝影
陳嘉偉指出，歷史上限空令推出後，台股仍曾持續下跌，救市措施未必能扭轉空頭趨勢。記者曾原信／攝影

台股今（6）日遭遇劇烈賣壓，盤中一度重挫近4000點、期貨觸及跌停，隨後在市場期待金管會推出救市措施下收斂跌幅。

承通投顧副總經理、分析師陳嘉偉在影音節目中直言，台股歷史性大崩盤往往出現「M頭」，如今高檔假突破、跌破頸線，頭部型態正式成形，恐怕只是空頭行情的開始。

陳嘉偉指出，先前台股指數持續墊高，成交量卻不斷萎縮，形成明顯價量背離，直言「技術分析這麼簡單，可是你們都不要信」。他回憶，當時預測台股將跌至年線，甚至出現「年線對稱跌幅」，不少人認為他瘋了。

如今大盤月線、季線與半年線方向轉弱，僅剩年線上揚，他認為指數碰到年線可能反彈，但隨後仍會再度破底，「你以為跌到年線就完了嗎？怎麼可能」，強調這只是「初跌段」，後面還有主跌段、末跌段，甚至可能跌到連沒有使用融資、只持有現股的投資人都承受不住，才有機會真正止跌。

針對金管會可能推出的限空令，陳嘉偉指出，所謂限空令就是「禁止平盤以下放空」，但過去台股早已實施過類似措施。

他以亞洲金融風暴、2008年金融海嘯及2022年俄烏戰爭等歷史經驗為例，認為平盤下禁止放空後，大盤不但沒有止跌，反而出現加速下跌的情況。他強調，限制放空未必能扭轉空頭趨勢，政府若過早祭出救市措施，後續政策空間也可能受到限制。

陳嘉偉透露，當日台積電盤中觸及跌停、指數重挫近4000點時，已將手中空單全數回補，主要是預期短線可能反彈。

不過，他認為多數投資人仍不願認賠，反彈後恐怕還會再破底，直言「下禮拜反彈就是最好的空點」。即使政府真的祭出平盤下禁空，他也認為「平盤下禁空會更好空」，強調熟悉過去交易制度的空方仍有操作空間，並將下周可能出現的反彈視為重新布局空單的機會。

談到AI產業，陳嘉偉更直言「AI神話已經破滅，你還要繼續拜他嗎？」他強調，AI確實很好用，技術進程也會持續發展，但「產業不會泡沫，股價會泡沫」，兩者不能混為一談。

他回顧電力、鐵路、無線電及網路等科技變革，認為相關硬體股在發展初期往往大漲，後續卻可能因重資產投資面臨劇烈修正；尤其AI資料中心需要龐大資本支出，未來若遇上監管趨嚴、投資縮減及融資壓力，相關股價仍可能承受衝擊。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

限空令 陳嘉偉 台股 期貨 指數 金管會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股6天狂跌5460點！金管會稱未見恐慌、超跌 市場炸鍋：還有得跌

0050買在112元、350張套牢逾500萬！憂台股難創新高 投資人勸別急著砍

環球晶、國巨股價慘打3折！郭哲榮呼籲國安基金進場：銀行被迫加碼AI

郭哲榮晉升「兩億男」！再砸5000萬買0050…房貸資金也押上：我真的沒錢了

相關新聞

限空令反而更好空？陳嘉偉喊下周反彈絕佳空點：AI產業不泡沫「股價會」

台股盤中重挫近4000點，分析師陳嘉偉稱下周反彈是空點，限空令未必止跌，並指AI產業不泡沫但股價會泡沫。

台股慘遭錯殺！陳龍揭「打下去就是為了買」：民主黨會把AI優勢讓中國嗎

分析師陳龍稱台股重挫屬錯殺，華爾街藉利空低接；他認為AI需求仍強，台股恐慌訊號已陸續浮現，並指新台幣近期超貶，情緒平復後將升值回補。

台股盤中狂瀉逾3700點！投資人慘遭套牢 專家揭股災自保3關鍵

台股6日盤中重挫逾3700點，創史上最大盤中跌點；專家提醒投資人掌握三項原則：看長不看短、勿亂接刀並留意現金流。

台股盤中重挫逾3000點！彭金隆預告救市 股民吐槽：下午才上班？

台股早盤受美股重挫一度暴跌逾3000點，金管會主委彭金隆表示將研擬因應措施，下午召開專案會議公布，是否限空仍未確定。

國安基金何時進場？台股狂瀉逾萬點、從高點回落23％…法定啟動條件曝光

台股單日重挫逾8%、自高點回落23%，國安基金啟動與否須由管理委員會依市場失序等情勢判斷，現階段仍以觀察為主。

暴跌變另類極光！網友苦笑：冰島看極光花15萬元 台股極光噴150萬元

台股今（6）日遭美股科技股重挫衝擊，盤中一度狂瀉3737點，最低下探3萬7837點，不僅失守4萬點及年線，更改寫台股史上盤中最大跌點紀錄。不少投資人看著帳面虧損，自嘲近期因「台股極光」屢現，真的跌到欲哭無淚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。