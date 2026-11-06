限空令反而更好空？陳嘉偉喊下周反彈絕佳空點：AI產業不泡沫「股價會」

台股今（6）日遭遇劇烈賣壓，盤中一度重挫近4000點、期貨觸及跌停，隨後在市場期待金管會推出救市措施下收斂跌幅。

承通投顧副總經理、分析師陳嘉偉在影音節目中直言，台股歷史性大崩盤往往出現「M頭」，如今高檔假突破、跌破頸線，頭部型態正式成形，恐怕只是空頭行情的開始。

陳嘉偉指出，先前台股指數持續墊高，成交量卻不斷萎縮，形成明顯價量背離，直言「技術分析這麼簡單，可是你們都不要信」。他回憶，當時預測台股將跌至年線，甚至出現「年線對稱跌幅」，不少人認為他瘋了。

如今大盤月線、季線與半年線方向轉弱，僅剩年線上揚，他認為指數碰到年線可能反彈，但隨後仍會再度破底，「你以為跌到年線就完了嗎？怎麼可能」，強調這只是「初跌段」，後面還有主跌段、末跌段，甚至可能跌到連沒有使用融資、只持有現股的投資人都承受不住，才有機會真正止跌。

針對金管會可能推出的限空令，陳嘉偉指出，所謂限空令就是「禁止平盤以下放空」，但過去台股早已實施過類似措施。 他以亞洲金融風暴、2008年金融海嘯及2022年俄烏戰爭等歷史經驗為例，認為平盤下禁止放空後，大盤不但沒有止跌，反而出現加速下跌的情況。他強調，限制放空未必能扭轉空頭趨勢，政府若過早祭出救市措施，後續政策空間也可能受到限制。

陳嘉偉透露，當日台積電盤中觸及跌停、指數重挫近4000點時，已將手中空單全數回補，主要是預期短線可能反彈。

不過，他認為多數投資人仍不願認賠，反彈後恐怕還會再破底，直言「下禮拜反彈就是最好的空點」。即使政府真的祭出平盤下禁空，他也認為「平盤下禁空會更好空」，強調熟悉過去交易制度的空方仍有操作空間，並將下周可能出現的反彈視為重新布局空單的機會。

談到AI產業，陳嘉偉更直言「AI神話已經破滅，你還要繼續拜他嗎？」他強調，AI確實很好用，技術進程也會持續發展，但「產業不會泡沫，股價會泡沫」，兩者不能混為一談。

他回顧電力、鐵路、無線電及網路等科技變革，認為相關硬體股在發展初期往往大漲，後續卻可能因重資產投資面臨劇烈修正；尤其AI資料中心需要龐大資本支出，未來若遇上監管趨嚴、投資縮減及融資壓力，相關股價仍可能承受衝擊。

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